Feuer im alten Eiskeller der Hofmühl-Brauerei

Unbekannte haben wohl einen Brand im Alten Eiskeller der Hofmühl-Brauerei in Eichstätt verursacht. Er befindet sich unterhalb der Diskothek Dasda.

In den späten Abendstunden des Dienstags kam es zu einem mehrstündigen Feuerwehreinsatz in der Hofmühlstraße in Eichstätt. Ein Verkehrsteilnehmer hatte eine Rauchentwicklung im Bereich der Diskothek Dasda mitgeteilt. Vor Ort hätten Einsatzkräfte festgestellt, dass der Rauch aus dem sogenannten alten Eiskeller der Brauerei Hofmühl kam, berichtet die Polizei. Dieser befindet sich unterhalb des Dasdas und wird nicht mehr als Lagerstätte benutzt.

Die Kräfte der Feuerwehr Eichstätt-Stadt konnten einen Schwelbrand im Gewölbekeller bekämpfen. Dabei erschwerte die starke Rauchentwicklung die Löscharbeiten. Durch die Belüftung der Räumlichkeiten konnten diese nach ungefähr zwei Stunden wieder betreten werden. Einen Sachschaden richtete das Feuer nicht an. Dennoch ermittelt die Polizei Eichstätt wegen Brandstiftung, da der Schwelbrand wohl durch Unbekannte verursacht wurde. Die Feuerwehr Eichstätt-Stadt war mit 35 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)