Zum Saisonbeginn im Naturpark Altmühltal gibt es einen Tag der offenen Tür

Im Informationszentrum Naturpark Altmühltal wird am Sonntag Frühling gefeiert. Es gibt Führungen für die ganze Familie und eine Infobörse für touristische Akteure.

Den Naturpark entdecken, Musik genießen, regionale Produkte probieren: Am Sonntag, 24. März, ist im Informationszentrum Naturpark Altmühltal in Eichstätt unter dem Motto "Türen auf im Infozentrum! Startklar ins Naturpark-Jahr" einiges geboten. Neben dem Programm für die ganze Familie findet eine Infobörse für Gastgeber, Freizeitanbieter und andere touristische Akteure statt.

Mit den Osterferien beginnt traditionell die Tourismus-Saison im Naturpark Altmühltal. Dann öffnen auch die Ausstellung und der Biotopgarten in der ehemaligen Klosterkirche Notre Dame nach der Winterpause wieder die Türen. Diesen Anlass nutzt der Naturpark, um seine Arbeit und seine Projekte vorzustellen. Am Palmsonntag ist von 10 bis 17 Uhr Tag der offenen Tür im Infozentrum. Den feierlichen Auftakt bildet ein Standkonzert der Blaskapelle Möckenlohe um 13.30 Uhr mit anschließender Begrüßung durch Landrat Alexander Anetsberger. Vor dem Haus gibt es frische Crêpes oder ein Glas Wein aus dem Naturpark vom Weingut Bleimer Schloss aus Greding. Kuchen und herzhafte Snacks sowie Getränke stehen drinnen bereit.

Tag der offenen Tür im Naturpark Altmühltal: Kinder können Enten angeln

Unter den eindrucksvollen Fresken der ehemaligen Klosterkirche erwartet die Gäste ein regionaler Markt mit Produkten der heimischen Direktvermarkter. In der Ausstellung "55 Jahre Naturpark Altmühltal" finden sich Anregungen für Ausflüge und Unternehmungen. Infostände vermitteln Wissenswertes über die Projekte und die Arbeit des Naturpark-Teams sowie über Veranstaltungen in der Kuppelhalle, die seit Kurzem im Winter auch für standesamtliche Trauungen zur Verfügung steht. Für Kinder gibt es eine "Steinwerkstatt" und "Enten-Angeln". Wer noch ein Geschenk für Ostern sucht, kann an der Tourist-Info ein "Osterkistchen" kaufen.

Wer will, kann sich kostenlosen Führungen und Exkursionen anschließen. Das Naturpark-Team zeigt beim "Blick ins Denkmal" das Gebäude sowie die Ausstellung, die zum Saisonstart um ein interaktives 3D-Modell erweitert wurde. Damit lassen sich unterschiedliche Naturpark-Themen besonders anschaulich erklären. Zudem nimmt eine Naturpark-Führerin Interessierte mit zu einem "Blick in die Natur" im Hofgarten. Um 15 Uhr findet ein Chorkonzert der Jugendkantorei am Eichstätter Dom statt. Das ganze Programm ist auf der Naturpark-Website unter www.naturpark-altmuehltal.de/veranstaltungen zu finden.

Gastgeber und Freizeitanbieter können sich in Eichstätt informieren

Zum Saisonauftakt lädt der Naturpark auch seine Partner ein, sich vor Ort über aktuelle Themen zu informieren. Die Infobörse findet ebenfalls in den Räumen des Informationszentrums in Eichstätt statt. Hier bietet sich die Gelegenheit, Ansprechpartner des Naturparks kennenzulernen und Fragen zu stellen – etwa rund um Klassifizierungen, Online-Buchung oder das Gastgeberverzeichnis. Dazu hat das Naturparkteam auch Experten zur Unterstützung geladen, die zum Beispiel aktuelle Rechtsfragen aus dem Bereich Tourismus beantworten können oder Tipps für eine zweckmäßige und ansprechende Gestaltung der Inneneinrichtung von Ferienwohnungen geben. Nähere Informationen zum Programm gibt es online unter intern.naturpark-altmuehltal.de/termine. (AZ)