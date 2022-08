21-Jährige verletzt sich schwer - doch Freunde lassen sie einfach liegen

Eine 21-Jährige stürzt bei Gachenbach von einem Heuballen und verletzt sich schwer. Ihre Begleiter lassen sie einfach liegen und verstecken sich in einem Maisfeld.

Drei Jugendliche, ein 20-jähriger Schrobenhausener, ein 19-jähriger Gachenbacher und eine 21-jährige Gerolsbacherin kletterten am Samstagabend gegen 22.50 Uhr auf einem Feld in der Nähe von Gachenbach auf die dort gelagerten Heuballen. Bei ihnen war noch eine 18-jährige Pöttmeserin, die sich jedoch nicht beteiligte. Unvermittelt verlor die 21-jährige das Gleichgewicht und stürzte rückwärts von den rund 3,60 Meter hohen Heuballen. Durch den Aufprall blieb sie liegen und konnte sich nicht mehr bewegen.

Der 20-Jährige und der 19-Jährige ergriffen daraufhin die Flucht und ließen die beiden Frauen alleine zurück, obwohl die 18-Jährige ihnen noch hinterherrief. Durch die 18-Jährige wurde letztendlich der Notruf verständigt, der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte Gerolsbacherin in ein Krankenhaus. Die beiden zuvor geflüchteten Männer konnten in einem nahegelegenen Maisfeld festgestellt werden, in welchem sie sich versteckten. Gegen beide wird nun wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt, da es ihnen möglich gewesen wäre, der 21-Jährigen beizustehen. Alle Beteiligten waren zudem alkoholisiert. (AZ)