Pflegekraft entwendet Schmuck und Bargeld

Vier Tage war eine Pflegekraft im Dienst, als Angehörige den Verdacht äußerten, dass die Frau Wertsachen entwenden würde.

Eine Pflegekraft hat in einem Haushalt in Gachenbach Schmuck und Bargeld gestohlen. Die Frau arbeitet im Juli für vier Tage in dem Haushalt, als Angehörige den Verdacht äußerten, dass die Pflegerin Wertgegenstände entwenden würde, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine Streife konnte den Fall rasch aufklären. Die Frau räumte vor den Beamten den Diebstahl ein. Die Beute im mittleren vierstelligen Eurobereich wurde an den Besitzer zurückgegeben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (AZ)

