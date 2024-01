Holzschnitzelbunker brennt

In Geisenfeld hat ein Holzschnitzelbunker gebrannt. Die Feuerwehr rückte aus. Warum sie nicht mehr eingreifen musste.

Am Donnerstagmorgen wurde die Polizeiinspektion Geisenfeld über einen Brand in Geisenfeld in Brunn informiert. In einer Lagerhalle entwickelte sich ein Feuer in einem Holzschnitzelbunker für die dortige Heizung. Das Feuer konnte durch eine Person vor dem Eintreffen der FFW gelöscht werden. Die anrückenden Feuerwehren mit insgesamt 54 Mann räumten sicherheitshalber circa zwei Kubikmeter Holzschnitzel aus dem Bunker. Der Schaden blieb sehr gering, es wurde lediglich ein Dachholzbalken angesengt, berichtet die Polizei. Die Brandursache konnte bisher nicht ermittelt werden. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Eine Gefahr, dass der Brand auf das angrenzende Wohnhaus überschlägt, bestand nicht. (AZ)