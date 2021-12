Genusskalender der Landfrauen Teil 22: Weihnachtliche Kugeln mit Karibikflair

Bei den Schneebällchen von Andrea Strixner aus Schönesberg schmiegen sich Ananas und Kokos sich in den Biskuit.

Die exotischen Schneebällchen macht Andrea Strixner aus Schönesberg gerne, weil sie eine leckere, fruchtige Abwechslung in der Adventszeit sind

Zutaten

6 Eier getrennt

6 EL heißes Wasser

300 g Zucker

1 Vanillezucker

200 g Mehl

100 Stärkemehl

2 gestrichene Teelöffel Backpulver

3 Becher Sahne

1 Dose Ananas

Zubereitung

1. Das Eigelb mit dem heißen Wasser verrühren. Den Zucker langsam dazu geben und die Mischung schaumig schlagen.

2. Das Eiweiß steif schlagen, auf die Eigelbmasse geben und mit dem Vanillezucker verrühren. Anschließend das Mehl, Stärkemehl und das Backpulver unterheben. Bei 170 Grad (Ober-/Unterhitze) 20 bis 25 Minuten backen.

3. Den Biskuit auskühlen lassen, dann in eine große Schüssel zerbröseln. Die Sahne mit Sahnesteif schlagen. Ananas in kleine Stücke schneiden und gut abtropfen lassen. Die Sahne, Ananas und die Biskuitbrösel mischen, zu Knödeln formen und in Kokosraspeln wenden.