SV Grasheim: Fußball-Damen bekommen neue Duschen

Für 35.000 Euro sollen die Sanitäranlagen für die Damenmannschaften saniert werden. Warum die Gemeinde das Vorhaben mit weniger Geld als üblich unterstützt.

Der SV Grasheim will die komplette Sanitäranlage des Sportheims sanieren. Mit einem Antrag bat der Verein den Karlshulder Gemeinderat um einen Zuschuss. Den gewährte das Gremium in seiner jüngsten Sitzung – allerdings nicht einstimmig und nicht in der erbetenen Höhe des SV Grasheim.

„Der Verein hat mittlerweile vier Damen- beziehungsweise Mädchenmannschaften“, sagte Bürgermeister Michael Lederer (FW). „Die bestehenden Sanitäranlagen reichen einfach nicht mehr aus.“ Hinzu kämen, dass sie 40 Jahre alt und nicht mehr zeitgemäß seien. Der SV Grasheim rechnet mit Sanierungskosten in Höhe von rund 35.000 Euro und bittet die Gemeinde darum, einen Zuschuss in Höhe von 20 Prozent zu gewähren. Das sei eine sinnvolle Ausgabe, „aber aufgrund der finanziell angespannten Lage“, wie Lederer sagte, schrumpft der Zuschuss auf 15 Prozent.

Aus Sicht von Reinhard Schläfer (FW) ist das „ein Präzedenzfall“, denn bislang habe es für derartige Projekte stets einen Zuschuss von 20 Prozent gegeben. „Es geht auch um die Würdigung des Ehrenamts“, so der Politiker. Mit Schläfers Gegenstimme wurde letztlich der Zuschuss von 15 Prozent, also 5250 Euro, für die Sanierungsmaßnahmen abgesegnet.