Heimat-Check

13:51 Uhr

Neuburg-Schrobenhausen gehört zu den lebenswertesten Landkreisen in der Region

Neuburg sticht in Sachen Freizeitmöglichkeiten im Landkreis Neuburg-Schorbenhausen hervor.

In welchen Bereichen läuft es in den Landkreisen in unserer Region gut und wo nicht? Unsere große Umfrage "Heimat-Check" gibt Antworten. Ein Überblick für den Kreis Neuburg-Schrobenhausen.

Wo lebt es sich gut – und wo nicht? Glaubt man unseren Leserinnen und Lesern, dann gibt es große Unterschiede in der Region. In einer großen Online-Umfrage, dem "Heimat-Check", wollten wir von ihnen wissen, wie sie ihren Heimatort und damit auch ihren Landkreis bewerten. Wie also fühlen sich die Menschen, die im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zu Hause sind? Was sofort auffällt: Die Einwohnerinnen und Einwohner bewerteten die Bereiche Lebensqualität, Vereinsleben, Sauberkeit und Sicherheit überdurchschnittlich. Offenbar würden sie sich jedoch mehr Freizeitmöglichkeiten wünschen. Das Themenfeld Kultur und Freizeit landet nur auf dem vorletzten Platz des Rankings. Es bekam lediglich 4,4 von 10 möglichen Punkten. Wie der Landkreis im Detail abgeschnitten hat, erfahren Sie in diesem Artikel. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Der "Heimat-Check" zeigt, wo es in der Region gut und schlecht läuft "Wie bewerten Sie das kulturelle Angebot Ihres Wohnorts?" und "Wie zufrieden sind Sie mit der Vielfalt der Freizeitmöglichkeiten?" waren dabei nur zwei von vielen Fragen, auf die unsere Redaktion im großen „Heimat-Check“ Antworten gesucht hat. Mehr als 25.000 Menschen haben sich an der Online-Befragung beteiligt, in der es um verschiedenste Lebensbereiche ging – neben dem Bereich Kultur und Freizeit waren das etwa die Themen Sauberkeit, Sicherheit, Gastronomie oder Wohnungsmarkt. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen haben 876 Personen im Rahmen des "Heimat-Checks" abgestimmt. Davon waren 48,6 Prozent weiblich, 50,1 Prozent männlich und 0,3 Prozent divers. Die meisten Teilnehmenden sind zwischen 46 und 64 Jahren alt (41,3 Prozent), gefolgt von Personen, die zwischen 32 und 45 Jahren alt sind (23,7 Prozent). Zudem sind die meisten Menschen, die am "Heimat-Check" teilgenommen haben und im Kreis Neuburg-Schrobenhausen leben, verheiratet (65,4 Prozent). (AZ) Alle Artikel aus dem Heimat-Check finden Sie gebündelt auf einer Sonderseite. Lesen Sie dazu auch Heimat-Check Plus So gut lebt es sich im Raum Neuburg

