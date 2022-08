Bei "Mut zum Hut" in Ingolstadt steht Männermode im Fokus

Die Hutschau „Mut zum Hut“ findet zum zweiten Mal in Ingolstadt statt: die Modenschau im Stadttheater, die Ausstellung und der Verkauf im Armeemuseum.

Wer hier zum Hut greift, muss wahrlich mutig sein: Die Hutschau „Mut zum Hut“ findet im September zum zweiten Mal in Ingolstadt statt. Wie gewohnt werden dort wieder zahlreiche extravagante Kopfbedeckungen zur Schau gestellt, ausgefallener Schmuck präsentiert und – nach der Corona-Pause – auch wieder das Beste vom Besten in der großen Modenschau auf dem Laufsteg vorgeführt.

Ute Patel-Mißfeldt blickt stolz auf ihre Tochter Isabel. Im vergangenen Jahr hat sie die Leitung für „Mut zum Hut“ an sie übergeben und ihr damit auch den Wechsel der Hutschau von Neuburg nach Ingolstadt in die Hände gelegt. Die neue Stadt wurde gut angenommen und so kehren die Modistinnen und Modisten nun zum zweiten Mal ins Armeemuseum zurück. Vom 23. bis 25. September findet dort „Mut zum Hut“ und „schmuck durch Schmuck“ statt – mit einer Besonderheit.

Hutschau "Mut zum Hut" findet zum zweiten Mal in Ingolstadt statt

Denn während die Aussteller und Verkäufer wieder zwischen Rüstungen und Lanzen ihre exquisite Ware feilbieten, wird die große Modenschau ins Ingolstädter Stadttheater verlegt. Das hat einen einfachen Grund: „Im Armeemuseum gibt es einfach nirgends genügend Platz für eine so große Modenschau“, sagt Isabel Patel. Glücklich seien sie und ihre Mutter mit der Entscheidung nicht, Modenschau und Verkaufsstände an zwei unterschiedlichen Standorten zu organisieren, eine Alternative habe es aber in diesem Jahr nicht gegeben. Zwar sei dem Armeemuseum ein wunderschöner großer Schlosshof vorgelagert, in diesem müsste die Modenschau allerdings unter freiem Himmel stattfinden und ohne Überdachung ist dies nicht möglich. Langfristig suchen die beiden Modistinnen daher noch einen Standort, in dem alle Programmpunkte von „Mut zum Hut“ und „schmuck durch Schmuck“ wieder unter einem Dach stattfinden können. Eine Möglichkeit wären zum Beispiel die Räumlichkeiten des neuen Museums für Konkrete Kunst und Ute Patel-Mißfeld hat noch einen ganz anderen Standort im Blick: „Wie wäre es denn mit dem Zeughaus? Dass muss zwar renoviert werden, wäre für die Modenschau aber perfekt.“

Ausstellung und Verkauf finden sich im Armeemuseum Ingolstadt

Nun gilt es aber zunächst, sich auf die diesjährige Hutschau zu konzentrieren. Mittlerweile kommen zu dem Event 60 Modisten und Hutmacher, die aus verschiedenen Ländern anreisen. Dazu gehören in diesem Herbst auch neue Gesichter: Zum ersten Mal vertreten ist die Linie Fabienne Delevigne aus Belgien oder die Taschenmanufaktur Oswald aus Nürnberg. Außerdem wird diesmal die Männermode im Fokus stehen. Jürgen Niemeier, langjähriger Moderator der Modenschau bei „Mut zum Hut“, sagt, es gehe um die Frage, was Männermode im Jahr 2022 überhaupt ist. Die Jogginghose scheint bei allen Events angekommen zu sein. Wie es anders – und deutlich eleganter – geht, erfahren modebewusste Männer bei der Hutschau im September. Eines verrät Niemeier aber schon einmal im Vorfeld: „Das wichtigste Accessoire ist ein riesengroßer Spiegel“, sagt er mit Augenzwinkern und hofft, viele neue Inspirationen geben zu können. Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder ein breites Rahmenprogramm, das die Hutschau neben den Ausstellern komplettiert. Dazu gehören Auftritte der schottischen Musikgruppe „Five Pipe“, die durch die Fußgängerzone gehen werden. Und sie sollen nicht das einzige Event bleiben, die die Hutschau in die Ingolstädter Geschäftswelt integriert. Denn bereits an den drei Wochenenden vor der Modenschau werden Models mit Exponaten von „Mut zum Hut“ durch die Innenstadt gehen. Für dieses Vorhaben werden noch Models gesucht.

Die Modenschau wird ins Ingolstädter Stadttheater verlagert

Ebenfalls zum wiederholten Male mit dabei ist Künstler Alexander Schlesier, dessen Kreationen noch am ehestem dem Steam-Punk zugeordnet werden können, eigentlich aber ein eigenes Genre zur Beschreibung bräuchten. Unter anderem entfremdet er Lampenschirme als Kopfbedeckungen.

Die Eintrittspreise für die Modenschau kommen auf 18,50 Euro für einen Tag und 48 Euro für das gesamte Wochenende. Für die große Modenschau muss man 21 Euro bezahlen. Von jeder verkauften Karte geht ein Euro an die Ukraine-Hilfe. Die Tickets gibt es im Kartenvorverkauf bei „Ideenquell“ in der Rosenstraße in Neuburg zu kaufen oder an der Kasse am Eingang. Weitere Informationen und das ausführliche Programm für „Mut zum Hut“ und „schmuck durch Schmuck“ gibt es unter www.mutzumhut.de im Internet zu finden.