Außergewöhnlicher Gast: Pianistin Sa Chen besucht den Konzertverein

Das im Oktober 2011 gegründete Ungarische Kammerorchester war auf Einladung des Konzertvereins im Festsaal zu Gast und machte deutlich, wie sehr es in der Streichertradition des Landes verwurzelt ist. Gründer und Mitglied des Orchesters ist Béla Bánfalvi, der unter anderem langjähriges Mitglied im international renommierten Bartók Streichquartett war. Der Preisträger des internationalen Paganini-Wettbewerbs in Moskau und des Queen-Elisabeth-Wettbewerbs in Brüssel, Kristóf Baráti, versteht sich als künstlerischer Leiter des Orchesters.

Im vielfach homogen angelegten Zusammenspiel mit Sa Chen (Klavier) offenbarte das Orchester künstlerische Reife, spielte aber mit etwas wenig Leidenschaft und entsprechender Rasanz. Bei der Darbietung der Werke aus der Feder von Johann Sebastian Bach, Konzert für Klavier und Streicher in d-Moll, BWV 1052 und Wolfgang Amadeus Mozart, Konzert für Klavier und Orchester Nr. 14 in Es-Dur, KV 449, glänzte dafür die herausragende Solistin, Sa Chen.

Sa Chen weiß um die Gegensätze aus sinfonischer Opulenz und liedhaft-kammermusikalischer Intimität, die in beiden Werken vorkommen, und konnte diese brillant miteinander verweben. Sie musiziert mit klarem, stellenweise seidigem Ton, sehr galant in den Melodiebögen und überaus harmonisch im Zusammenspiel. Doch das Orchester wollte vor allem bei Mozart nicht so richtig mitgehen und tat sich oft schwer, die vorgegebenen Tempi auch strikt weiterzuführen. Dennoch tat dies dem Gesamtklang keinen Abbruch.

Vor allem bei Mozart spürte das Publikum die Affinität der in China geborenen Musikerin zu den Wiener Klassikern. Mit einem hohen Maß an Natürlichkeit, Spielfreude und auch technisch höchst präzise, erfreute Sa Chen, die erstmals in Ingolstadt zu Gast sein konnte. Die mehrfach ausgezeichnete Musikerin ist am Klavier eine überaus einfühlsame Partnerin. Dies wurde deutlich. So war es eine wirkliche Freude, diese brillante Solistin erleben zu dürfen.

Sa Chen studierte bei Professor Zhaoyi am Sichuan Konservatorium und an der Shenzen School of Arts. Ihren internationalen Durchbruch feierte sie im Jahre 1996 bereits im Alter von 16 Jahren, als sie den international renommierten "Leeds International Piano Competition" gewann und das Preisträgerkonzert zusammen mit dem Birmingham Symphony Orchestra unter der Leitung von Sir Simon Rattle von BBC Television übertragen wurde. Das britische Publikum war von ihrem Klavierspiel fasziniert. Als Solistin arbeitete sie darauf hin neben Simon Rattle auch mit weiteren namhaften Dirigenten wie u. a. Semyon Bychkov, Leonard Slatkin, Muhai Tang oder Edo de Waart zusammen. Sie konzertierte mit dem Israel Philharmonic Orchestra, dem Los Angeles Philharmonic, Pittsburg Symphony, The City of Birmingham Symphony und nahezu zusammen mit allen bedeutenden asiatischen Symphonieorchestern oder auch mit Kammerorchestern wie der Camerata Salzburg. Als weltweit einzige Pianistin ist die Preisträgerin aller wichtigen Wettbewerbe in Asien und auch der "International Chopin Competition".

Das Orchester dominierte an diesem so glanzvollen Abend – wie könnte es anders sein – bei Béla Bartóks, Divertimento für Streichorchester. Dieses bekannte Werk mit dem Wechsel zwischen "Ripieno- und Concertino-Besetzung" scheint den Musikern ganz besonders zu liegen. Markant und unüberhörbar in diesem Werk sind die Folklore- und Tanzanklänge, diesmal wirklich ganz zur Freude des Publikums.