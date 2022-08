Ingolstadt

vor 49 Min.

Ausstellung: Als Studenten im Kerker schmorten

So sieht es im Karzer im Herzoglichen Georgianum in Ingolstadt heute aus. An den Wänden hinterlassene Namen verweisen auf die stete Nutzung dieses Raums vom 16. bis ins 18. Jahrhundert. Der Inhaftierte sollte in der engen Zelle zur Räson gebracht werden.

Plus 550 Jahre ist es her, dass in Ingolstadt die erste Universität Bayerns gegründet wurde. Das Studentenleben zur damaligen Zeit war anstrengend, lasterhaft und grausam.

Von Dorothee Pfaffel

Sie wurden als Tiere verkleidet, verprügelt und geschoren. Die zukünftigen Studenten, auch Beanen genannt, mussten allerlei über sich ergehen lassen, bevor sie an der Bayerischen Landesuniversität aufgenommen wurden. Diese wurde vor 550 Jahren, also 1472, von Herzog Ludwig dem Reichen in Ingolstadt gegründet. 328 Jahre lang prägte die Lehreinrichtung das Leben in der Stadt. Dazu gibt es derzeit eine Ausstellung im Ingolstädter Stadtmuseum. Sie trägt den Titel „Stadt und Student – Bayerns erste Landesuniversität“ und beschäftigt sich unter anderem mit den verschiedenen Fakultäten, herausragenden Professoren und grausamen Initiationsriten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen