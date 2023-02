Autofahrer übersieht beim Abbiegen einen Radler

Beim Abbiegen hat ein Autofahrer in Ingolstadt einen Radfahrer übersehen. Als der 45-jährige Radler bremsen wollte, stürzte er.

In der Salierstraße ist am Montagfrüh ein Fahrradfahrer gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Ursache war, dass ein 28-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen den Mann übersehen hat. Der Autofahrer war gegen 7.40 Uhr auf der Salierstraße in Richtung Manchinger Straße unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, bog er an der Einmündung zur Messerschmittstraße nach links in diese ab.

Ein Autofahrer hat in Ingolstadt beim Abbiegen einen Radfahrer übersehen

Dabei übersah er den 45-jährigen aus Karlskron, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in selber Richtung unterwegs war. Beim Versuch, einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, bremste der Fahrradfahrer und stürzte dabei auf den Boden. Er verletzte sich leicht. (AZ)