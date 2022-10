Ingolstadt

20:30 Uhr

Bleibt die Tram ein Traum? Studie untersucht Verkehr in Ingolstadt

Mehr als nur ein Traum? Eine Studie kommt zu dem Schluss, dass in Ingolstadt eine Straßenbahn (auf dem Bild in Augsburg) durchaus vorstellbar wäre.

Plus U-Bahn, Seilbahn oder Straßenbahn: In einer Studie wurde untersucht, welche Verkehrsmittel in Ingolstadt sinnvoll sein könnten. Jetzt wurden die Ergebnisse vorgestellt.

Ingolstadt steht am Scheideweg, was den öffentlichen Nahverkehr angeht. Trotz vieler Verbesserungen, die Stadt muss weiter an die Zukunft denken. Und diese Zukunft, über die schon seit Jahren heftig diskutiert wird, braucht mehr Kapazität: Tram oder U-Bahn? Oder vielleicht doch, hoch über den Dächern Ingolstadts, eine Seilbahn? Ideen gibt es genug. Wie die Kapazitäten des öffentlichen Nahverkehrs attraktiv erhöht werden können, wird gerade in einer Studie geklärt. Nun liegen erste Zwischenergebnisse vor, die zwei mögliche Wege aufzeigen: eine Straßenbahn oder ein höherwertiges Bussystem.

