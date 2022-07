Ingolstadt

vor 35 Min.

Bürgerentscheid: Ingolstädter entscheiden über Theater und Schule

Die neue Mittelschule Nordost soll in Oberhaunstadt südlich des Augrabens gebaut werden. Doch der Standort liegt im Zweiten Grünring. Deshalb will eine Initiative den Bau dort verhindern.

Plus Am Sonntag gibt es in Ingolstadt zwei Bürgerentscheide. Es gehtum den Bau der Kammerspiele und um den Bau einer Schule.

Von Luzia Grasser

Am kommenden Sonntag haben es die Ingolstädterinnen und Ingolstädter in der Hand. Sie können darüber entscheiden, ob zwei Gebäude an den dafür vorgesehenen Standorten gebaut werden oder nicht. 100.000 Menschen können dann ihre Kreuzchen machen bei gleich zwei Bürgerentscheiden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen