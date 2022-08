Ingolstadt

vor 24 Min.

Café Mohrenkopf: Rassismusdebatte um den Namen eines Ingolstädter Cafés

Wirt Claus Häring vor dem Café Mohrenkopf in Ingolstadt: Um den Namen des Lokals ist in den Sozialen Medien eine hitzige Diskussion entbrannt. Der Wirt jedenfalls sagt: Der Name bleibt.

Plus Für manche gehört der Name Mohrenkopf zur Tradition, andere erkennen in ihm Rassismus. Nach einem Online-Beitrag des Wirts sind heftige Diskussionen über das Café entbrannt.

Von Luzia Grasser

Es war am vergangenen Freitag, als Claus Häring die Hutschnur geplatzt ist. Er saß zu Hause, es regnete, und seine Frau checkte mal wieder die Google-Bewertungen für das Ingolstädter Café, das Häring an der Donaustraße betreibt. Da wurde sie stutzig. In den Wochen zuvor waren immer wieder Ein-Sterne-Bewertungen für das Mohrenkopf abgegeben worden. Und zwar nicht, weil die Gäste etwa Kritik am Service oder Essen gehabt hätten. „Café mit so einem Namen braucht 2022 keiner mehr“, stand da beispielsweise. Auch von einem „rassistischen Namen“ war die Rede, dazu gab es den Tipp: „Ich würde mal über einen Namenswechsel nachdenken.“ Hinzu kam, dass einige Zeit vorher eine Frau ins Café gekommen war, die eigentlich etwas trinken wollte, „aber bei diesem rassistischen Namen vergeht es mir“. So soll sie es zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt haben, hat man Häring erzählt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen