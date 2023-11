Die Bahnhofsmission in Ingolstadt hilft Menschen unbürokratisch

Helmut Bachmaier ist einer von 13 Ehrenamtlichen bei der Bahnhofsmission in Ingolstadt. Er hilft Reisenden mit einem leeren Handy-Akku genauso wie Menschen, die Hunger haben.

Helmut Bachmaier ist 65 Jahre alt und Rentner. Er könnte seinen Ruhestand gemütlich auf dem Sofa verbringen, ein bisschen in der Welt herumreisen oder ein paar neue Hobbys für sich entdecken. Bachmaier hat sich anders entschieden. Er ist aktuell einer von 13 Ehrenamtlichen, die sich bei der Bahnhofsmission in Ingolstadt engagieren. "Er ist äußerst flexibel, selbstsicher im Auftreten, hat viel Eigeninitiative, ist vielseitig begabt - auch im IT-Bereich - und springt auch kurzfristig ein, wenn wir ihn brauchen", lobt ihn Heike Bergmann, hauptamtliche Mitarbeiterin der Einrichtung. "Wir sind in der glücklichen Lage, dass das gesamte Team hoch motiviert ist und sehr professionell arbeitet."

Die ehrenamtliche Arbeit bei der Ingolstädter Bahnhofsmission ist vielfältig

Bis vor Kurzem hat Bachmaier noch in einer Bank gearbeitet. Auf Dienstreisen habe ihn schon immer das besondere "Flair von Bahnhöfen" begeistert, erzählt er. Nicht zuletzt deshalb ist er in seinem Ruhestand zur Bahnhofsmission gekommen. Vor allem reizt es ihn aber, jetzt stets "draußen an der frischen Luft" tätig sein zu können - anders als zuvor im Büro. Und er genießt es, dass er nun ohne Zeitdruck Menschen am Bahnhof in Ingolstadt unbürokratisch helfen kann.

Seine Hilfe ist ganz vielfältig: "Standardsituationen sind es, Leuten Auskünfte zu geben, zum Beispiel, wo ihr Gleis ist, der Taxistand oder der Schienenersatzverkehr." Ganz praktisch zur Hand geht Bachmaier Reisenden, die Probleme haben, mit ihren Kinderwagen in den Zug einzusteigen oder Hilfe mit dem Gepäck benötigen.

Dann gibt es Menschen, die sich in einer spontanen Notsituation befinden, weil zum Beispiel ihr Handy "ohne Saft" ist und sie so ihre Fahrkarte nicht mehr vorzeigen können. Ihnen hilft er mit einer Möglichkeit zum Aufladen. Und der Rentner musste zu seiner Überraschung erfahren, "dass es Menschen gibt, die Hunger haben und nicht wissen, wie sie ihn stillen sollen". Ihnen bietet er abgepackte Vollkornbrote, Wurst, Käse, Kaffee, Tee und Wasser an.

Mitarbeitende der Bahnhofsmission können Notleidenden kurzfristig helfen

Materiell helfen kann er zudem mit Kleidung, Dafür gibt es einen kleinen Vorrat in einem Schrank in der Bahnhofsmission. Wenn der nicht reicht, verweist er die hilfebedürftigen Menschen an die Kleiderkammer der Caritas-Kreisstelle Ingolstadt. Wohnungslose vermittelt der Ehrenamtliche immer wieder zur Straßenambulanz von Bruder Martin.

Lesen Sie dazu auch

Zudem halten sich nach Bachmaiers Erfahrung Leute am Bahnhof auf, die massive psychische Probleme haben. Im Gespräch versucht er, diesen ansatzweise zu helfen, ruft aber in gravierenden Fällen - etwa bei Suizidgefahr - Notärzte oder den Krisendienst Psychiatrie an. "Auch stelle ich fest, dass nicht wenige Menschen am Bahnhof weder Deutsch noch Englisch sprechen und teilweise auch nicht lesen können." Aber auch dafür hat Bachmaier eine Lösung parat: "Da hilft meine Übersetzungs-App auf dem Handy, die auch mit Sprachausgabe funktioniert."

Wichtig sind dem Ehrenamtlichen regelmäßige Teamsitzungen mit den beiden Hauptamtlichen Heike Bergmann und Kurt Göttling sowie den anderen freiwillig Engagierten. "Jeder hat ja eine andere Herangehensweise an die Aufgaben, und davon kann ich nur lernen." Er schätzt es, dass die beiden Hauptamtlichen den Ehrenamtlichen durch deren Organisation den Rücken freihalten, "damit wir uns ganz auf unsere Dienste draußen konzentrieren können".

Es freut den Rentner, dass er so - anders als bei seiner früheren Büroarbeit - "am echten Leben dran ist". Genau dafür schätzen wiederum die Hauptamtlichen die Ehrenamtlichen: "Durch ihre Präsenz am Bahnsteig erfolgen die Kontakte zu den Hilfesuchenden sofort und direkt. Das können wir so nicht leisten, da wir hauptsächlich im Büro arbeiten", meint Kurt Göttling. (AZ)