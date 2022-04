Ingolstadt

vor 3 Min.

Die Ingolstädter Bürger werden entscheiden

Plus Der Ingolstädter Stadtrat hat einstimmig entschieden: Bei der Standortfrage für die Kammerspiele bestimmen alle Bürgerinnen und Bürger mit.

Von Manfred Dittenhofer

Klarer hätte die Entscheidung nicht ausfallen können. Ohne Gegenstimme hat der Ingolstädter Stadtrat in einer Sondersitzung ein Ratsbegehren auf den Weg gebracht, das die Bürger Ingolstadts über die Frage zu den geplanten Kammerspielen an der Schutterstraße an die Wahlurnen rufen wird. Die Sitzung hatte nur zwei Tagesordnungspunkte. Bevor das Ratsbegehren zur Abstimmung stand, musste das Gremium zuerst über die juristische Zulässigkeit des Bürgerbegehrens abstimmen. Dies wurde wegen Unzulänglichkeiten bei der Formulierung als unzulässig ad acta gelegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen