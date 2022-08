Ein neues Freibad für Ingolstadt?

Oberbürgermeister Christian Scharpf schlägt ein Freibad im Norden der Stadt Ingolstadt vor. Von der CSU erntet er dafür Kritik.

Ein neues Freibad für den Ingolstädter Norden. Noch dazu nachhaltig und CO2-neutral. Die Idee von Oberbürgermeister Christian Scharpf (SPD) klingt zunächst nicht schlecht. Laut einer Pressemitteilung der Stadt hat er die Stadtwerke Freizeitanlagen GmbH bereits mit einer Prüfung dieser Option beauftragt. Von der CSU hagelt es allerdings Kritik.

„Es ist Zeit für ein weiteres Freibad im Norden der Stadt!“, findet Scharpf. Das 1964 eröffnete Freibad an der Jahnstraße ist das einzige Freiluftbad der Stadt. Mittlerweile sei es an vielen heißen Tagen total überfüllt, sagt Ingolstadts OB. Während sich im Süden der Stadt – vor allem im Umland – zahlreiche Kiesweiher befänden, fehle es im Norden an Bademöglichkeiten. Zudem komme auch der Baggersee als naturnahes Badegewässer an seine ökologischen und kapazitätsmäßigen Grenzen.

Scharpf will ein Naturbad in Ingolstadt bauen

Seit den 1960er-Jahren hat sich die Einwohnerzahl Ingolstadts verdoppelt, und sie wächst weiter, gerade auch im Norden der Stadt, hieß es in der Pressemitteilung. „Die Sommer werden immer heißer, und es besteht dringender Handlungsbedarf in puncto Naherholung“, macht Scharpf deutlich. Die Bevölkerung im Norden Ingolstadts müsse sich wohnortnah Abkühlung verschaffen können. Und die Kinder bräuchten eine weitere Möglichkeit, Schwimmen zu lernen. Aus Gründen der Nachhaltigkeit und aufgrund der Unsicherheiten auf dem Energiesektor solle das Bad möglichst als CO2-neutrales Naturbad mit mikrobiologischer Wasseraufbereitung konzipiert werden, fordert der OB. „Energiefressende Reinigungssysteme und ein hoher Einsatz von Chemikalien sind nicht notwendig, weshalb ein Naturbad aus ökologischen Gründen zu bevorzugen ist.“

Die CSU ist jedoch ganz anderer Meinung als Ingolstadts Oberbürgermeister. Ihrer Ansicht nach, gibt es in der Stadt weitaus dringendere Probleme: zum Beispiel bezahlbarer Wohnraum, Pflege und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die CSU verweist insbesondere auf die fehlenden Kita-plätze. „Ein um sich greifender und dramatisch weiter ansteigender Kita-Platzmangel hat unsere Stadt erfasst“, äußer sich die CSU in einer Pressemitteilung. Dabei hätte bis 2020 in Ingolstadt noch jedes Kind garantiert einen Platz bekommen. Auch im Bereich der Pflege habe sich bisher nichts getan, wirft die CSU Scharpf vor. Es seien keine zusätzlichen Plätze geschaffen worden. Beim Thema Wohnungen sieht die Opposition den Oberbürgermeister ebenfalls in der Pflicht. Und dann sei da ja noch die benötigte Mittelschule im Nordosten der Stadt, für die nach dem Bürgerbegehren ein neuer Standort gesucht werden muss.

CSU: Anderes ist in Ingolstadt wichtiger als ein Freibad

„Um für eine lebenswerte Zukunft in Ingolstadt zu sorgen, müssen die dringlichsten Probleme, wie bezahlbarer Wohnraum, ausreichend Kitaplätze und eine intakte Infrastruktur angegangen werden. Ein Freibad wäre zwar schön, doch wir haben aktuell dringlichere Herausforderungen“, findet CSU-Vorsitzender Johannes Picker.

Die von Oberbürgermeister Christian Scharpf in Auftrag gegebene Prüfung soll den zuständigen Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden, sobald es ein Ergebnis gibt. Dies könne aber noch eine Zeit lang dauern, heißt es vonseiten der Stadt.