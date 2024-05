Einbruch in Schnellrestaurant: Täter ziehen ohne Beute ab

Ihr Glück haben Einbrecher in einem Schnellrestaurant in Ingolstadt versucht. Doch die Unbekannten hatten mit den Kassenschüben zu kämpfen.

In der Nacht auf Freitag wurde in ein Schnellrestaurant an der Römerstraße in Ingolstadt eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Jetzt ermittelt die Kripo Ingolstadt und sucht nach Zeugen.

Zwischen Mitternacht und 7 Uhr morgens drangen bislang unbekannte Täter in das Schnellrestaurant und versuchten, die Kassenschübe aufzuhebeln. Da dies offensichtlich aber nicht gelang, mussten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen ohne Beute abziehen.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Nummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)