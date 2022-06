Ingolstadt

vor 33 Min.

Gasalarm: Kindergarten und Schule in Ingolstadt werden evakuiert

Ein Hausmeister hat an der Schule in Gerolfing Gasgeruch wahrgenommen. Daraufhin wurde das Gebäude geräumt.

Gasgeruch an der Schule in Gerolfing hat am Donnerstag zu einem Großeinsatz von Rettungskräften geführt. Gefahr habe aber für niemanden bestanden, sagt die Feuerwehr.

Ein aufmerksamer Hausmeister hat am Donnerstag nach dem Mittag Gasgeruch an der Schule in Gerolfing wahrgenommen. Laut Feuerwehr wurden daraufhin sowohl das Schulgebäude als auch die angrenzende Kindertagesstätte umgehend geräumt. Die Berufsfeuerwehr und die Stadtwerke haben anschließend Gasmessungen durchgeführt. Die Schule in Gerolfing konnte wieder freigegeben werden Die Heizungsanlage wurde außer Betrieb genommen und muss nun von einer Fachfirma überprüft werden. Nachdem gelüftet worden war, konnte die Schule wieder für den Betrieb freigegeben werden. Wie die Feuerwehr mitteilt, habe aber zu keiner Zeit eine Gefahr für die Kinder, Lehrerinnen und Lehrer bestanden. (nr)





