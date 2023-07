Georgisches Kammerorchester holt Opernsängerin zu Open Air im Turm Baur

Vor der Sommerpause tritt der Opernstar Simone Kermes mit dem Georgischen Kammerorchester auf. Im Turm Baur in Ingolstadt verschmelzen Barock und Rock.

Mit einem musikalischen Feuerwerk leitet das Georgische Kammerorchester die Sommerpause ein: Zusammen mit Opernstar Simone Kermes tritt das Orchester, geleitet von Chefdirigent Ariel Zuckermann, am 27. Juli um 20.30 Uhr Open Air im Turm Baur auf. In einer explosiven Mischung vereint der Abend Rock und Barock, moderiert von der Ausnahmekünstlerin selbst, heißt es in der Ankündigung. Bei schlechter Witterung findet das Konzert im Festsaal des Stadttheaters statt.

“baROCK“ ist das Programm überschrieben und die Sängerin beschreibt die Idee so: „Was haben Barock- und Rockmusik gemeinsam? Eine einzigartige Symbiose, denn beide Genres verschmelzen auf faszinierende Weise miteinander und vereinen charakteristische Merkmale; kraftvolle Energie, prächtige Klänge, pulsierende Rhythmen, Virtuosität und Improvisation, eine Flut von Emotionen und Gefühlen, die die Seelen zum Vibrieren und Mitfühlen bringen, mehr noch, sie tief berühren. Rockmusik in das Zeitalter des Barocks zu transferieren, ist das Programmkonzept des Open-Air-Konzertes.“

Als „lyrischer Sopran mit dramatischer Koloratur“ bringt Simone Kermes alle Voraussetzungen mit, um Vivaldi mit Sting zusammenzubringen oder Rameau mit Lady Gaga. „Kermes traktiert die Melodien so lange mit barocken Verzierungen, Koloraturexzessen und irren Spitzentönen, bis ,Poker Face' von Lady Gaga eigentlich noch schriller klingt als das Original, schreibt die Süddeutsche Zeitung und die Künstlerin selbst gibt ermunternde Worte auf den Weg: "Die Zukunft ist eine Haltung – Wer wenn nicht wir, wann wenn nicht jetzt! Lassen Sie uns das Leben tanzen!"

Simone Kermes wird für ihre einzigartige Bühnenpräsenz und enorme Virtuosität geschätzt. In ihren Konzertprogrammen setzt sie keine Grenzen, sondern ist in allen Musikstilen zu Hause. Ihre Alben beim Label Sony stürmen sogar die Pop-Charts. Die Sopranistin gastiert weltweit an den bedeutenden Opern- und Konzerthäusern, sie ist Mendelssohn- und Bachpreisträgerin und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem dem Echo Klassik als „Sängerin des Jahres“ sowie einem Echo für die Operneinspielung des Jahres und dem bedeutenden russischen Opernpreis „Die goldene Maske“ für Mozarts „Cosi fan tutte“. Ihr aktuelles Album „Inferno e Paradiso – Todsünden und Tugenden“ (2020) stürmte die Klassik Charts.

Das Georgische Kammerorchester Ingolstadt ist das musikalische Herz der Stadt und gleichzeitig ein kultureller Leuchtturm mit überregionaler Strahlkraft. 2020 konnte mit dem 30-jährigen Bestehen des Orchesters eine einzigartige Erfolgsgeschichte gefeiert werden. Mit seinen Konzertreihen in der Region, internationalen Gastspielen, seinen Kinder- und Jugendprojekten sowie CD-Produktionen macht das GKO beständig auf sich aufmerksam. Es genießt nicht nur ein hohes Renommee in der Musikwelt, sondern erschließt sich beharrlich neue, auch jüngere Publikumskreise. Der international angesehene israelische Dirigent Ariel Zuckermann war bereits von 2007 bis 2011 zum Chefdirigenten des traditionsreichen Klangkörpers gewählt worden, zu dem er 2021 als künstlerischer Leiter zurückkehrte. Daneben ist Zuckermann seit der Saison 2015/2016 Musikdirektor des Israel Chamber Orchestra.

Tickets für die Veranstaltung mit Simone Kermes gibt es ab sofort über die Tickethotline unter 0841/305 28 22 oder per E-Mail an gko.abo@ingolstadt.de. Außerdem über Ticket Regional unter 0651/97 90 777 oder auf der Homepage unter www.ticketregional.de. Zudem gibt es Karten beim Ticketservice am Westpark Ingolstadt unter 0841/493 21 28 und dem Ticketservice in der Tourist-Info Rathausplatz unter 0841/ 305 3030 zu kaufen. (AZ)