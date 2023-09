Großeinsatz: Container mit Batterieblöcken gerät in Brand

Zu einem Feuer ist es im Industriegebiet in Ingolstadt gekommen. Die Anwohner in einigen südlichen Ortsteilen wurden gebeten, die Fenster zu schließen.

Am Donnerstagnacht gegen 23.30 Uhr ist auf dem Gelände eines Erprobungsbetriebs an der Steinheilstraße in Ingolstadt ein Container mit Batterieblöcken in Brand geraten. Die Ursache ist laut Feuerwehr bislang noch unklar. Die Flammen griffen auf zwei weitere Container über mit der Folge, dass es zu einer enormen Rauchentwicklung kam. Anwohner in Niederfeld, Rothenturm und im Gewerbegebiet Manchinger Straße wurden vorsichtshalber gebeten, Fenster und Türen zu schließen.

Der Feuerwehreinsatz im Ingolstädter Industriegebiet war nach vier Stunden beendet

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und verhindern, dass das Feuer auf eine Gasübergabestation sowie auf angrenzende Fahrzeuge übergriff. Nach etwa zwei Stunden war der Brand vollständig unter Kontrolle. Kurze Zeit später wurden auch die Warnhinweise zurückgenommen. Verletzt wurde niemand. Vor Ort waren insgesamt 75 Einsatzkräfte mit 19 Fahrzeugen. Der Einsatz war nach vier Stunden beendet. (AZ)