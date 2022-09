Heizkosten: Millionenrechnung für Westpark-Mieter in Ingolstadt

Plus Der Westpark fordert von seinen Mietern Nachzahlungen für die Heizkosten der vergangenen 20 Jahre. Die Beträge liegen teils im Millionenbereich. Wie kann so etwas passieren?

Für Volker Beitler ist der Inhalt des dicken Kuverts, das Anfang September in seinem Briefkasten lag, schier "existenzbedrohend". Darin befand sich die Heizkostenabrechnung für das Fitnessstudio Lifepark, das Beitler im Westpark betreibt. Und diese Abrechnung hatte es in sich. Mehr als eineinhalb Millionen Euro – genau 1,547 Millionen Euro – soll der Unternehmer auf einen Schlag nachzahlen, bis zum 27. September. Es sind Nachzahlungen für die Heizkosten der vergangenen 20 Jahre. Von 1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2021. "Man kann doch nicht von mir verlangen, dass ich mal schnell 1,5 Millionen Euro zahle", sagt Beitler. Jetzt hat er rechtliche Schritte gegen die Forderung eingeleitet. Und er ist nicht der Einzige.