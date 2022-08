Jazztage Ingolstadt: Der Jazz zieht in die Kneipen ein

Die Konzerte von Melody Gardot und Jamie Cullum sind die Höhepunkte bei den Jazztagen in Ingolstadt. Doch auch in den Lokalen und Kneipen gibt es viel Jazziges zu hören.

Nach zwei Corona-Jahren hoffen die Veranstalter der 39. Ingolstädter Jazztage in diesem Jahr wieder auf ein Stück Normalität. Das Programm jedenfalls steht: Zwischen Samstag, 22. Oktober, und Samstag, 12. November, werden nicht nur die Konzertsäle der Stadt ganz im Zeichen des Jazz stehen. Auch in der Innenstadt wird eine jazzige Atmosphäre herrschen. Denn noch mehr Kneipen als in den Vorjahren werden dieses Mal ihre Türen öffnen für die Musiker und Musikerinnen und das Publikum. Aber auch Kirchen, Schulen und ein Hotel finden sich bei den Veranstaltungsorten.

Bei den Ingolstädter Jazztagen gibt es auch Funk und Soul zu hören

Internationale, nationale und regionale Künstlerinnen und Künstler werden bei den Jazztagen im Rampenlicht stehen. Neben bekannten Musikerinnen und Musikern werden auch junge Talente und Geheimtipps in diesen drei Wochen ihren Platz finden, versprechen die Veranstalter. Auf dem Programm steht eine musikalische Mischung aus Jazz, Rock, Funk, Soul und Pop.

Immer wieder mussten ihre Konzerte verschoben werden, jetzt kommen Melody Gardot und Jamie Cullum im Rahmen der Jazztage nach Ingolstadt: Melody Gardot tritt am Donnerstag, 3. November, im Festsaal des Stadttheaters und Jamie Cullum kommt nicht, wie ursprünglich geplant am Freitag, 4. November, sondern am Montag, 7. November. Sein Konzert ist ebenfalls im Festsaal.

Im NH Hotel in Ingolstadt finden die Jazzpartys statt

Auch in diesem Jahr wird es wieder die legendären Jazzpartys im NH Hotel geben. Neben der Welcome Party am Donnerstag, 3. November, wird es die Jazzparty I (Freitag, 4. November), unter anderem mit Tower of Power, sowie die Jazzparty II einen Tag später, am 5. November, geben.

Bei Jazz in den Kneipen am Donnerstag, 10. November, werden die Jazztage heuer wieder in die ganze Stadt getragen. Konzerte wird es in insgesamt zehn verschiedenen Lokalitäten wie Restaurants, Bars und einer Disco geben. Ein Ticket ermöglicht den Zutritt zu allen Konzerten. Vorausgesetzt, es gibt genügend Platz. Die Konzerte an diesem Tag starten zeitlich versetzt. Um 20 Uhr beginnen diagonal, Das Mo, Neue Welt und Amadeus, um 21 Uhr The Golden, Rosengasse, Tagtraum, Antalya, Granada und der Weinraum.

Eröffnet werden die Jazztage in Ingolstadt von Quirin Birzer

Der musikalische Auftakt am Samstag, 22. Oktober bleibt – wie immer beim Festival – einem regionalen Talent vorbehalten. Der diesjährige Gewinner des Ingolstädter Jazzförderpreises, Quirin Birzer, wird die Konzertreihe im Kulturzentrum neun eröffnen. „Die Ingolstädter Jazztage sind nicht nur bekanntermaßen ein traditionsreiches, sondern gleichzeitig ein junges und sehr offenes Festival“, sagt Tobias Klein, Leiter des Kulturamts. „Mit ihrem vielseitigen Programm und ihren zahlreichen Veranstaltungen an verschiedensten Orten sprechen sie nicht nur die Jazzfans an, sondern alle, die Lust auf gute Musik haben.“

Weitere Informationen zu den Ingolstädter Jazztagen, auch zum Ticket-Vorverkauf, gibt es unter www.kulturamt-ingolstadt.de/jazztage