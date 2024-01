Ingolstadt

17:45 Uhr

Die Ampel muss beim Landwirtschaftsball draußen bleiben – die AfD darf rein

Aus Protest gegen die Politik der Ampel-Regierung in Berlin wurden regionale Politiker von SPD, Grünen und FDP vom Landwirtschaftsball in Ingolstadt ausgeladen. Ehrengäste waren ausschließlich Politiker von CSU und AfD. Das sorgt für Kritik.

Von Luzia Grasser

Er ist einer der größten Bälle in der Region. Wenn der Verband für landwirtschaftliche Fachbildung (vlf) Ingolstadt-Eichstätt zum Landwirtschaftsball in den Festsaal des Ingolstädter Stadttheaters lädt, dann ist ein voller Saal garantiert. So auch am vergangenen Samstag. An die 1000 Besucherinnen und Besucher waren zum Feiern gekommen, freuten sich auf Musik, Tanz und Showeinlagen.

Zwei SPD-Politiker waren vom Ingolstädter Landwirtschaftsball ausgeladen worden

Doch der Ball sorgt auch noch Tage, nachdem der letzte Tänzer das Parkett verlassen hat, für mächtig Furore. Grund ist eine Entscheidung des vlf-Vorstands. Der wollte nämlich an diesem Abend - im Gegensatz zu den Vorjahren - keine Vertreter der Ampel-Parteien als Ehrengäste mit dabeihaben.

