Mann verletzt sich bei Waldarbeiten in Ingolstadt schwer

Ein 57-Jähriger ist bei Waldarbeiten in Ingolstadt von einem Ast getroffen worden. Er musste ins Krankenhaus.

Bei privat ausgeführten Waldarbeiten ist am Dienstagvormittag ein 57-Jähriger von einem abbrechenden Ast verletzt worden. Der Ingolstädter befand sich in unmittelbarer Nähe zu einem Kran, der von seinem Begleiter geführt wurde. Als dieser einen etwa zehn Zentimeter starken Ast fixieren wollte, brach der Ast und traf den Mann an der Schulter. Auf Grund der Wucht stürzte er und zog sich eine schwere Hüftverletzung zu, berichtet die Polizei. Der Ingolstädter wurde zur Behandlung in ein Ingolstädter Krankenhaus transportiert. (AZ)