Nach Uraufführung in Ingolstadt: Peter Lund erhält Deutschen Musical Theater Preis

Der Autor und Regisseur Peter Lund wird für „Frankensteins Braut“, das 2022 Uraufführung am Stadttheater Ingolstadt feierte, in der Kategorie „Bestes Buch“ ausgezeichnet.

Zum Wissenschaftsjahr 2022 hatte das Stadttheater Ingolstadt den Berliner Autor Peter Lund (Text) und den Komponisten Wolfgang Böhmer (Musik) beauftragt, ein Musiktheaterstück zum Frankenstein-Mythos zu schaffen. Für das daraus entstandene Werk "Frankensteins Braut" (UA), das am 3. Dezember 2022 Premiere feierte, hat Peter Lund nun den Deutschen Musical Theater Preis in der Kategorie "Bestes Buch" erhalten.

"Frankensteins Braut" ist ein mitreißendes Stück über die großen Themen, die uns im bekannten Roman der Autorin Mary Shelley begegnen: das Überwinden des Todes mithilfe der Wissenschaft, Verantwortung für das eigene Handeln und nicht zuletzt Liebe. Die Jury rund um die Deutsche Musical Akademie war von der Uraufführung so überzeugt, dass sie Peter Lund gleich in zwei Kategorien für den Deutschen Musical Theater Preis nominierte: "Bestes Buch" und "Beste Liedtexte".

Peter Lund für Uraufführung in Ingolstadt ausgezeichnet

Peter Lund konnte den Preis für das "Beste Buch" in Berlin nicht persönlich entgegennehmen, weil er mit seiner aktuellen Produktion mitten in den Endproben steckt: Das Musical "Lizzy Carbon und der Klub der Verlierer" feiert am 17. Oktober Premiere am Theater der Jugend in Wien.

Das Stadttheater Ingolstadt freut sich laut Knut Weber sehr über diese Auszeichnung "und fühlt sich für den Mut zur Vergabe von Auftragswerken belohnt", so der Intendant. Gerade in Ingolstadt als Spielort des Romans "Frankenstein" von Mary Shelley hätten die Figur und das Thema Künstliche Intelligenz einen besonderen Stellenwert. "Die Erweiterung des ›Frankenstein‹-Themas in die heutige Debatte hat hohen künstlerischen und intellektuellen Mehrwert und insofern ist es beglückend, dass der Autor Peter Lund ausgezeichnet wurde. Glückwunsch!" (AZ)