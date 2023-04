Nachtaktiv in Ingolstadt: Shoppen in der Dämmerung

In der kommenden Woche kann in der Ingolstädter Innenstadt nachts eingekauft werden. Bei "Nachtaktiv" öffnen zahlreiche Geschäfte ihre Türen bis 22.30 Uhr.

In der Nacht vom 21. April öffnen die Geschäfte in der Ingolstädter Innenstadt wieder bis in die Nacht hinein. Wenn am Paradeplatz und rund um das Neue Schloss das Fest zum Reinen Bier eröffnet wird, findet in der Fußgängerzone und den Straßen drumherum "Nachtaktiv" statt.

In der Stadtmitte gibt an diesem Freitag bis 22.30 Uhr die Möglichkeit zum Einkaufen und Bummeln. Die Parkticktes von Volksfestplatz, der Tilly-Tiefgarage sowie des Parkhauses am Nordbahnhof können als Busticktes in die Innenstadt genutzt werden. (AZ)