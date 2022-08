Neue Welt und Kulturzentrum neun mit neuen Pächtern

Zwei Spielstätten des Ingolstädter Kulturamts haben neue Pächter: die Neue Weltund das Kulturzentrum neun. Wer die Betreiber sind und was sie planen.

Die Kultur- und Gastrobranche hat es seit Beginn der Coronapandemie wahrlich nicht einfach. Phasenweise mussten Lokale geschlossen bleiben, nun fehlt es an Personal. Umso mehr freut es Tobias Klein vom Ingolstädter Kulturamt, dass es sowohl für die Neue Welt als auch für das Kulturzentrum neun in Ingolstadt neue Pächter gibt. Diese stellten sich nun vor und gaben erste Einblicke in ihre Pläne.

Heimlich, still und leise hat die Neue Welt schon Anfang August wieder aufgemacht, mit einem sogenannten „Pre-Soft-Opening“. Dabei muss sich der neue Wirt Johannes Appell nicht verstecken, denn der gebürtige Ingolstädter hat viel vor. Dass sich etwas verändert hat, merkt man schon, bevor man die hölzerne Eingangstür aufmacht. Denn Appell hat in der Garage nebenan einen Biergarten eingerichtet, der das ganze Jahr über offen sein soll. Nach und nach sollen dort Bilder und Instrumente aufgehängt werden, die früher bereits die Neue Welt schmückten. Direkt davor stehen in den Sommermonaten Bänke, auf denen einst die Gläubigen in der Kirche in Reichertshofen saßen und beteten.

Appell: Neue Welt in Ingolstadt hat ihn geprägt

Appell ist 43 Jahre alt und studiert aktuell an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Literaturwissenschaften, davor hat er sich der Philosophie, Psychologie, Logik- und Wissenschaftstheorie sowie der Soziologie gewidmet. Mit der Neuen Welt soll für ihn ein neuer Lebensabschnitt beginnen. Gastroerfahrung besitzt Appell zwar nicht, doch dafür „Liebe, Herzblut, Engagement und Motivation“, wie er verspricht. „In alles andere werde ich hineinwachsen“, ist er sich sicher. Die Neue Welt habe ihn schon als Jugendlicher geprägt: Er trank dort seine erste Maß Goaß, aß Chili und spielte Dart.

Als der 43-Jährige hörte, dass für die Neue Welt ein Pächter gesucht werde, stand für ihn fest, dass er sie wiederbeleben möchte. So plant der gebürtige Ingolstädter zum Beispiel Tanz- und Kabarettveranstaltungen, Poetry-Slams und Singer-Song-Writer-Wettbewerbe. Im September stehen montags Tangoabende auf dem Programm und dienstags ein Pilotprojekt mit Stefan Lust (bekannt durch Erkan und Stefan). Die Mittwoch- und Freitagabende sind vorrangig für Veranstaltungen des Kulturamts reserviert. Was Speisen und Getränke angeht, setzt Appell auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Sein langfristiges Ziel ist sogar, Lebensmittel auf einem eigenen Bauernhof selbst anzubauen.

Disco-Musik im Kulturzentrum neun in Ingolstadt

Die neuen Pächter des Kulturzentrums neun heißen Christian Schulitz und Brian Rawson. Sie betreiben unter anderem bereits den Ingolstädter Golfclub. Sie wollen internationale Künstler und DJs nach Ingolstadt holen – noch diesen Herbst mit den Event-Reihen „Glitterbox“ und „Timeless“ von Tom Novy. Die Disco-Musik der 70er bis 90er soll im Kulturzentrum neun ein Revival erleben, erklärt Rawson, quasi das Studio 54, ein legendärer New Yorker Nachtclub, „auf neu“.