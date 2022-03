Ingolstadt

20:00 Uhr

Polizeipräsidium Ingolstadt: Corona bremst Einbrecher aus

Plus Diebstähle und Einbrüche gehen zurück, Cyberkriminalität boomt, Sexualdelikte so hoch wie noch nie: Wie die Pandemie Einfluss hat auf das Verbrechen.

Von Luzia Grasser

Corona hat das Leben in den vergangenen beiden Jahren massiv verändert. Und weil die Menschen mehr Zeit zu Hause verbrachten und im Gegenzug das Nachtleben brach lag, zeigt sich das auch in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord mit Sitz in Ingolstadt. In den vergangenen zehn Jahren gab es in diesem Bereich, der von Beilngries bis zum Starnberger See reicht, nie so wenige Straftaten wie 2021, nämlich genau 52.538. Das ist ein Rückgang um fast 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Aufklärungsquote erreichte mit 70 Prozent einen „absoluten Spitzenwert“, so Polizeipräsident Günther Gietl bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik. Eichstätt ist gar der sicherste Landkreis bayernweit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen