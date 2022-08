Vergewaltigung in Schrobenhausen: Wie die Frau gefunden wurde

Derzeit steht ein 27-Jähriger vor dem Landgericht Ingolstadt, weil er im September 2021 eine 29-Jährige in Schrobenhausen vergewaltigt haben soll.

Heulend liegt die junge Frau auf einer Straße in Schrobenhausen. Ihre Hose ist bis zu den Knien heruntergezogen. Schuhe hat sie keine mehr an, die liegen achtlos neben ihr. So beschreibt eine Zeugin am Freitag vor dem Ingolstädter Landgericht das Bild, das sich ihr bot, als sie in der Nacht vom 18. auf den 19. September des vergangenen Jahres eine damals 29-Jährige fand, die kurz zuvor vergewaltigt worden war.

Die Zeugin hatte zusammen mit einer Freundin nach der Frau gesucht, weil deren Schwester sie um Hilfe gebeten hatte. Als sie sehr lautes Weinen hörte, sei sie dem Geräusch nachgegangen und da habe sie die Frau entdeckt. Diese habe betrunken gewirkt und fast nichts gesagt – nur von „dunklen Männern“ habe sie gesprochen. Die Freundin der Zeugin rief schließlich die Polizei.

Vergewaltigung in Schrobenhausen: Angeklagter soll öfter getrunken haben

Während diese Zeugin sich noch recht gut erinnern konnte und die heute 30-Jährige, die vergewaltigt wurde, immer noch mit dem Erlebten kämpft, konnten andere Zeugen, die am Freitag im Schrobenhausener Vergewaltigungsprozess aussagten, zu jener Septembernacht kaum etwas berichten. Es handelte sich um fünf Männer, die schon häufiger mit dem Angeklagten in der Asylunterkunft in Schrobenhausen Karten gespielt hatten. Sie erzählten lediglich, dass der 27-Jährige durchaus öfter betrunken sei. Der Angeklagte hatte nämlich am ersten Prozesstag gesagt, dass er in der Tatnacht sehr viel Alkohol getrunken hätte: mindestens drei Bier und eine halbe Flasche Vodka. Eine psychiatrische Gutachterin sprach von rund 1,5 Promille und einer mittelgradigen Berauschung. Ein regelmäßiger Trinker sei der Mann nicht. Die Geschädigte, die in jener Nacht mit ihrer Schwester eine Kneipentour gemacht hatte, hatte laut Gutachterin ungefähr zwei Promille.

Der Angeklagte räumte den Geschlechtsverkehr mit der Frau bereits zum Auftakt des Prozesses ein. Doch wie er über seinen Anwalt erklären ließ, habe er sie „halb nackt“ vorgefunden und „diese Lage dann ausgenutzt“. Auf die Spur war die Polizei dem 27-Jährigen über eine DNA-Probe gekommen. Anhand der Täterbeschreibung des Opfers und den Ergebnissen der DNA-Analyse hatte die Polizei mehrere Männer, die zum Profil passten, für Speichelproben ausgewählt. Bei dem Afghanen, der sich nun vor dem Ingolstädter Landgericht verantworten muss, hatte es eine Übereinstimmung mit den Spuren vom Tatort gegeben. Strafrechtlich in Erscheinung getreten ist der Angeklagte bislang nicht.

