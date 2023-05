Überseecontainer mit Akkus brennt

Auf einem Betriebsgelände in Ingolstadt gerät ein Container mit Batterien aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr ist mehrere Stunden im Einsatz.

"Containerbrand am Gebäude“ lautete Freitagmorgen kurz vor sieben Uhr die Alarmdurchsage der Integrierten Leitstelle. Auf einem Betriebsgelände in der Steinheilstraße in Ingolstadt war ein freistehender Überseecontainer, der mit Hochvoltbatterien beladen war, aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Container in Ingolstadt brennt: Akkus müssen Stunden gekühlt werden

Wie die Berufsfeuerwehr Ingolstadt mitteilt, drang aus der heißen Containertür dichter Rauch. Nachdem zwei Atemschutztrupps mit ihren Löschrohren positioniert waren, konnte der Zugang ins Innere erfolgen. Aufgrund der vorgefundenen Situation musste man davon ausgehen, dass die Brandgase im Inneren stark erhitzt waren und bei Kontakt mit Luftsauerstoff sofort durchzünden. Nach dem Öffnen des Containers kam es dann auch wie erwartet zu der Rauchgasdurchzündung. Nachdem sich der Feuerball aufgelöst hatte, konnte die Ladung innerhalb kurzer Zeit gelöscht werden. Im Container waren Lithium-Ionen-Akkus auf drei Ebenen gelagert. Diese wurden noch eine Weile gekühlt und mit einem betriebseigenen Gabelstapler aus dem Container gehoben und zu einer geeigneten Lagerfläche gefahren, wo sie noch weiter gekühlt und überwacht werden.

Die Feuerwehr Ingolstadt war mit insgesamt 44 Einsatzkräften rund drei Stunden im Einsatz. Alarmiert waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Ringsee, Unsernherrn und Rothenturm und die Berufsfeuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Ingolstadt-Stadtmitte befand sich für etwa zwei Stunden zur Gebietsabsicherung auf der Feuerwache. (AZ)