Vandalen im Piuspark: Zerstörter Wickeltisch, kaputte Türen

Auf dem ehemaligen Gartenschaugelände in Ingolstadt gibt es vor allen in den Toilettenanlagen immer wieder größere Schäden wegen Vandalismus.

Der neue Piuspark – das ehemalige Landesgartenschau-Gelände – gleich neben dem Ingolstädter Westpark ist inzwischen zu einem beliebten Treffpunkt für Naherholung und Freizeit geworden. Attraktionen wie der Wasserspielplatz und der Landschaftssee sind gerade im Sommer Anziehungspunkte für Familien nicht nur aus den angrenzenden Vierteln, sondern aus der ganzen Stadt und der Region.

Der Landschaftssee war Teil der Landesgartenschau und ist jetzt beliebter Ort im Piuspark. Foto: Manfred Dittenhofer

Acht größere Schäden in der WC-Anlage des Piusparks in Ingolstadt

Doch schon wenige Monate nach der Öffnung als öffentlicher Park werde die Freude getrübt von zahlreichen Zerstörungen und Vandalismus, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ingolstadt. Allein in der Toilettenanlage des Piuspark wurden seit April acht größere Schäden gemeldet, darunter herausgerissene Türen und Trennwände, ein zerstörter Wickeltisch und kaputte Handtuchspender. Außerdem wurden mehrmals starke Verunreinigungen festgestellt.

Reparaturen im Piuspark in Ingolstadt sind teuer

Solche Vorfälle sorgen bei den Nutzern der Anlage für Enttäuschung und Ärger, die Reparaturen sind zeitaufwendig und teuer, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ingolstadt. Die Verwaltung appelliert daher an alle Besucherinnen und Besucher des Piusparks, nicht nur selbst rücksichtsvoll mit der Infrastruktur umzugehen, sondern auch beobachtete Fälle von Verschmutzungen, Verunreinigung und Vandalismus zu melden – in akuten Fällen, etwa bei verdächtigen Beobachtungen oder wenn Verletzungsgefahr droht – sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus können Hinweise zu Beschädigungen und Verschmutzungen auch direkt an die Stadt weitergegeben werden, am besten über den Mängelmelder unter ingolstadt.de/melder.

Lesen Sie dazu auch