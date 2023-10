Christine Haderthauer: "Wenn ich in seelischer Unruhe bin, räume ich Schränke auf"

Das Frühstück im Morgenmantel ist der ehemaligen Sozialministerin heilig. Daran hält sie genauso fest wie an ihrer Marotte für saubere Tischplatten und ihrem Bedürfnis nach Struktur.

Auf Ihr Wohl, Frau Haderthauer! Warum haben Sie sich für einen griechischen Retsina entschieden?



Christine Haderthauer: Mein Mann und ich haben viele Segel-Urlaube gemacht - in Griechenland, in der Türkei oder in Kroatien. Am Abend wird dann in einer Bucht geankert und man geht in eine der wunderbaren Tavernen. Der Retsina erinnert mich an viele schöne Abende in geselliger Runde.



Was hat Sie am Segeln so begeistert?



Haderthauer: Es gibt für mich keinen Urlaub, bei dem man mit dem Kopf schneller aus dem Alltag ist. Während meiner politischen Zeit war das für mich wichtig, weil ich relativ kurze Urlaube hatte. Wenn es ein Netz gab, erreichten mich im Urlaub immer auch Nachrichten aus dem Büro. Aber sobald ich das erledigt hatte, war der Kopf beim Segeln schnell wieder frei.

Nicht der Wind, sondern der Zufall treibt uns jetzt zu unserem ersten Gesprächsthema. Worüber sprechen wir?



Haderthauer: Macken.

Welche Marotte würden Ihnen Ihre Kinder wohl zuschreiben?



Haderthauer: Dass ich gern einen Lappen in der Hand habe.

Welchen Lappen? Einen Putzlappen?



Haderthauer: Das Schwammtuch in der Küche. Ein Beispiel: Ich komme von einer USA-Reise nach Hause, mein Sohn hat Haus und Hund gehütet. Kaum haben wir uns begrüßt, habe ich auch schon den Lappen in der Hand und wische ganz automatisch die Küchentheke, weil ich Abdrücke von einem Glas sehe. Mir war das gar nicht bewusst, bis mein Sohn sagte: Mama, das glaub ich jetzt nicht!? Du hast noch nicht mal richtig den Koffer abgestellt und hast schon wieder den Lappen in der Hand!

Sind Sie ein pingeliger Mensch?



Haderthauer: Nein, eigentlich nicht. Ungeputzte Fenster oder ein wenig Staub in den Ecken machen mir wenig aus, aber Flecken auf Tischen und Arbeitsplatten kann ich nicht sehen. Auf der anderen Seite: Ich entkalke aus Prinzip bei unserem harten Wasser meine Duschkabine nicht. Die sieht mittlerweile aus, als wäre sie aus Milchglas.

Gibt es Eigenheiten, die Sie an anderen stören?



Haderthauer: Ich finde Lautredner störend. Es gibt ja Menschen, die sprechen doppelt so laut wie alle anderen und dominieren damit den ganzen Raum. Das mag ich nicht. Da bin ich heute empfindlicher als früher.

Ohne dickes Fell geht es in der Politik nicht. Wie schnell konnten Sie Ihren Ärger abstreifen?



Haderthauer: Ganz schnell, sonst kann man den Job auch nicht machen. Für mich war Politik nicht mein Leben, sondern ein Beruf, den ich bestmöglich ausgeübt habe. Daheim gab es einen ganz klaren Schnitt. Ein Kieferchirurg diskutiert seine Operationen ja auch nicht im Familienkreis.

Also war Ihr Zuhause politikfreie Zone?



Haderthauer: Absolut! Es hat mich sogar schwer genervt, wenn bei unseren privaten Einladungen Gäste meinten, mir beim Abendessen ihre Meinung über das G8 mitteilen zu müssen oder das Kinderbetreuungsgesetz mit mir diskutieren wollten. Mir war meine Freizeit dafür einfach zu schade. Ich wollte auch mal über was anderes reden - über eine Kunstausstellung, über Musik und Bücher oder über Dinge, die die andere so erlebt haben.

Gutes Stichwort! Wir wechseln das Thema und kommen zu... Morgenroutine. Wie sieht die bei Ihnen aus?



Haderthauer: Der Morgen ist meine liebste Tageszeit - nicht der Abend. Diesbezüglich habe ich übrigens tatsächlich eine Macke. Egal, wie nett die Runde am Abend gerade ist: Wenn ich müde werde, kann es durchaus passieren, dass ich mich verabschiede und ins Bett gehe. Ich habe null Sitzfleisch.

Sie lassen Ihre eigenen Gäste in Ihrem Haus sitzen?



Haderthauer: Naja, ich lade meist nur gute Freunde ein, die kennen das. Meist übernimmt dann jemand fließend die Gastgeberrolle.

Gesetzt den Fall, bis zum Morgengrauen hat der letzte Gast das Haus verlassen: Wie ist ihr Ablauf?



Haderthauer: Ich stehe irgendwann zwischen 6 und 7.30 Uhr auf und frühstücke im Morgenmantel. Ich mache mir einen Cappuccino und lese die Neuburger Rundschau, dazu gibt es zwei Vollkorntoasts mit Hiffenmark und veganem Frischkäse. Noch bevor ich beim Lokalteil angelangt bin, unterbricht mich meine Hundedame Lola und treibt mich unter die Dusche, weil sie raus will. Nach unserem Morgenspaziergang bekommt sie was zu fressen, und ich mach mir einen Espresso und lese den Rest der Zeitung. Danach fahren wir gemeinsam in meine Anwaltskanzlei nach Ingolstadt.

Klingt nach einem unumstößlichen Ablauf. Oder ändert er sich vielleicht mit dem Ruhestand?



Haderthauer: Das glaube ich nicht. Auch wenn ich nicht mehr in die Kanzlei fahre, würde ich auf jeden Fall Zeit am Schreibtisch verbringen, vielleicht ein Buch schreiben oder so. Ich bin ein totaler Natur- und Gartenmensch. Aber ich brauche für mich unbedingt auch täglich ein paar Stunden am Schreibtisch.

Warum?



Haderthauer: Ich fühle mich da aufgeräumt, ich mag das geistige Arbeiten. An meinem Schreibtisch bin ich in meiner Struktur, in meiner Ordnung. Das ist für mich genauso ein Bedürfnis wie die regelmäßige Bewegung in der Natur. Struktur ist mir wichtig - wenn ich zum Beispiel in seelischer Unruhe bin, räume ich Schränke auf. Das sortiert mich.

Lassen Sie uns in die finale Runde starten. Und zwar mit dem Begriff...?



Haderthauer: Zeitreise. Ich finde die Zeit um das 19. Jahrhundert spannend, in der es bürgerliche Kaufmannsfamilien gab, denen oft mächtige, wohlhabende Frauen vorstanden. In dieser Epoche zu leben, hätte mich gereizt. Da hätte ich vielleicht eine Reederei geleitet oder einen Kaufmannsbetrieb, der mit Gewürzen aus Indien handelt.

Diese Frauen hatten zu jener Zeit aber selten einen Mann an ihrer Seite.



Haderthauer: Ursprünglich wollte ich ja ohnehin nicht heiraten und Kinder kriegen - genauso wie mein Mann auch. Witzigerweise haben wir dann früh geheiratet und früh Kinder bekommen, nichtsdestotrotz aber sehr eigenständig gelebt. Genau das ist für mich das große Geheimnis einer glücklichen Beziehung: Jedem sein eigenständiges Leben zu lassen.

Wie kam es, dass Sie Ihre Meinung geändert haben?



Haderthauer: Mein Mann und ich haben uns bei unserer ersten Begegnung - das war in einer Studentenkneipe in Würzburg - ineinander verliebt und es wurde jeweils die Liebe unseres Lebens. Alles Weitere hat sich dann ganz natürlich und ohne große Planung ergeben.

Gibt es einen Zeitpunkt in Ihrem Leben, an den Sie gerne zurückreisen würden, um sich quasi selbst zu beobachten?



Haderthauer: Am ehesten wohl in der Zeit, als ich mit meiner Tochter schwanger war und drei Wochen vor ihrer Geburt das erste juristische Staatsexamen abgelegt habe. Diese Zeit würde ich tatsächlich gerne nochmal miterleben: Ich war da erst 22 Jahre alt und finde heute, dass ich damals sehr mutig und taff war.

Wenn Sie könnten, würden Sie an Ihrem Leben nachträglich etwas ändern?



Haderthauer: Nein, im Gegenteil. Ich bin froh, dass mir das Leben ein paar ungeplante Weichen gestellt hat. Dass ich nicht unverheiratet geblieben bin und dass ich damals sehr jung schwanger geworden bin. Auch der Einstieg in die Politik war ja eher Zufall und nicht geplant. Auch da habe ich Erfahrungen gemacht, die mich reicher gemacht haben.

Also hat sich vieles gefügt?



Haderthauer: Ja, das Leben lebt. Denk nicht zu viel darüber nach, plane nicht zu viel, lebe bewusst jeden Tag. Wie heißt es so schön? Der Mensch denkt, Gott lenkt!

Zur Person: Christine Haderthauer (Jahrgang 1962) wurde 2003 als Abgeordnete für Ingolstadt/Neuburg-Schrobenhausen in den Landtag gewählt, wurde 2007 als erste Frau in diesem Amt zur Generalsekretärin der CSU ernannt und war danach Sozialministerin und Leiterin der Staatskanzlei. 2014 trat sie als Konsequenz auf die Modellauto-Affäre als Ministerin zurück. 2018 beendete sie ihr Landtagsmandat und ist seitdem wieder als Anwältin tätig. Privat lebt sie seit 2022 in Neuburg.