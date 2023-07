Harry G: "Ich bin das Sprachrohr der meisten Grantler"

Markus Stoll alias Harry G kommt für einen Auftritt in den Neuburger Schlosshof. Im Interview verrät er, woher die Inspiration für das Programm kommt und was es an Neuburg zu Granteln gibt.

Wie verbringst du gerade deine Zeit? Suchst du neue Inspiration für`s Grantln?



Markus Stoll: Über die Inspiration zum Granteln stolpere ich eigentlich mehr oder weniger im Alltag. Oder beim Schreiben von meinem neuen Programm. Und besonders viel fällt mir ein, wenn ich unterwegs bin, auf Tour, im Urlaub, beim Radfahren oder wenn ich auf den Berg geh. Da kommt viel Inspiration her, weil ich dann viel mit Menschen zu tun habe.

Das heißt, Nachschub fürs Granteln geht bei dir niemals aus, weil du immer neue Leute kennenlernst?



Markus Stoll: Solange es skurrile Menschen gibt, geht mir der Stoff nicht aus. Und wenn ich mich in der Welt so umschaue, würde sagen: Tendenz steigend!

Fällt die spontan so eine Begegnung ein?



Markus Stoll: Wir waren im Urlaub am Rastplatz und meine Frau hat die Aussicht genossen. Ich hab währenddessen aber die Camper beobachtet, die neben uns standen und war gleich wieder in meinem Grantl - Modus: „Schau sie dir an mit ihren 3/4-Hosen, chic! Das Wasser ham’s selber dabei, wie kommen die so an ihre Sanifair Gutscheine? Boah, jetzt leert einer das Klo dahinten aus.“ Meine Frau meinte dann: "Dann schau halt nicht hin und schau dir die Alpen an“. Aber sowas kann ich einfach nicht ignorieren (lacht). So grantl ich mich durchs Leben bei Dingen, die anderen Menschen vielleicht auch auffallen und die sie nicht sonderlich tangieren. Aber ich kann da einfach nicht loslassen.

Da muss man natürlich fragen: Wie viel Harry G steckt denn in dir, also Markus Stoll, drin? Kann man die beiden überhaupt noch trennen?



Markus Stoll: Da steckt ganz gefährlich viel drin. Harry G ist wie ein Katalysator für mich, um meine geringe Leidensfähigkeit zu kompensieren (lacht). Meine Frau ist definitiv mit zwei Persönlichkeiten verheiratet: mit Harry G und Markus Stoll. Aber sie hat dafür nur die Hälfte meiner Themen zu ertragen, die andere Hälfte kommt in mein Programm und landet auf der Bühne.

Ist das der Grund, warum bei deinen Programmen Granteln und Lachen so gut zusammenpassen? Weil sich die Zuschauer denken: „Mein Gott, da hat er völlig recht“ und ihnen die Ironie solcher Situationen bewusst wird?



Markus Stoll: Ganz genau! Ich spreche Sachen aus, die andere auch sagen möchten, aber nicht wollen oder können, ich bin deren Sprachrohr. Also ein großes Sprachrohr der meisten Grantler.

Und suchst dabei unaufhörlich nach den echten Bayern. Wo gibt es die denn überhaupt noch?



Markus Stoll: Die gibt es in München genauso wie auf dem Land. Und genau da setze ich an und konfrontiere sie mit dem Rest der Welt. Irgendwie mag der Bayer das doch, auch wenn er es ungern zugibt. Bayern ist bei aller Tradition doch auch weltoffen. Mia sa Mia lebt in schönster Gemeinschaft mit Zugereisten, Touristen und sonstigen Preißn.

Wie sieht`s denn da mit Neuburg aus? Was würde Harry G dazu sagen?



Markus Stoll: Puh, Neuburg ist wirklich eine schöne Stadt, da gibt es tatsächlich wenig zum Granteln. Das Einzige ist dieser seltsame Dialekt, den man im Raum Neuburg und speziell in Karlshuld spricht, der nichts mit Bayerisch zu tun hat. Da kommt ein „sch“ daher, das da einfach nicht hin gehört.

Freust du dich dennoch auf den Auftritt bei uns?



Markus Stoll: Ich freu mich narrisch! Es ist nämlich das Ende der Tour, da werde ich wehmütig, weil es das tollste Programm bisher war, mit dem ich sehr viel Spaß hatte. Und nach Neuburg zu kommen, ist auch deshalb wunderbar, weil ich in einer der schönsten Locations spielen darf, die es gibt: dem Schlosshof! Da freu ich mich wahnsinnig!

