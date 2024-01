Thomas Mack: "Ich würde die Anfrage fürs Paketzentrum wieder annehmen"

Plus Der Weicheringer Bürgermeister erklärt, warum das DHL-Projekt für die Gemeinde gut wäre, wie er die Kritiker im Gemeinderat wahrnimmt und warum eine erneute Bürgerbefragung nicht infrage kommt.

Herr Mack, wenn Sie heute ein Jahr in die Zukunft blicken: Wie sollte das Jahr 2024 im besten Fall überschrieben sein?



Thomas Mack: Die Gemeinde Weichering hat ihre positive Entwicklung weiter vorangetrieben. Es gibt ja einige Projekte, die wir bereits angestoßen haben: Glasfaserausbau, Kindergarten-Sanierung, Einkaufsmöglichkeit. Wenn wir Ende nächsten Jahres bei all diesen Themen schon ein Stück weiter sind, wäre es gut.

Wenn Sie von einer Weiterführung der positiven Entwicklung sprechen, dann heißt das im Umkehrschluss, dass Weichering nicht schlecht dasteht. Wofür braucht es dann das Paketzentrum?



Mack: Weil wir unserer Niveau halten wollen. Wir sind nicht auf Rosen gebettet, haben viele Aufgaben vor der Brust. Und um diese umsetzen zu können, wäre es nicht schlecht, wenn das Paketzentrum kommen würde.