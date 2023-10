Wie Karies vor Diabetes warnt: Ehepaar startet neues Praxiskonzept

Plus Burak und Valentina Kusche wollen Zahnheilkunde und Ernährungsberatung in einer Praxis verbinden. Mithilfe des Zahnbilds könne man chronischen Erkrankungen vorbeugen.

Zucker ist schlecht für die Zähne. So viel ist den meisten Menschen bekannt. Ebenso, dass man bei Säure vorsichtig sein sollte, weil sie den Zahnschmelz angreift. Dass jedoch auch die meisten anderen Lebensmittel einen positiven oder negativen Affekt auf Zähne und Mund haben, darüber wollen Valentina und Burak Kusche mit einem neuen Praxisangebot in Neuburg aufklären. Denn über die Zähne könne man fast auf die ganze Gesundheit des Körpers schließen - und daraus ein individuelles Ernährungskonzept erstellen.

Da gibt es einerseits die Zahnheilkunde. Beim Arzt sieht man einen Schaden, repariert diesen - Problem beseitigt! Und dann gibt es die Ernährungsberatung. Bei Gewichtsproblemen wird sie angewendet, oder bei Allergien und Verdauungsproblemen. Dabei könnten beide Bereiche verbunden werden - und sollten es auch dringend, wenn es nach dem Ehepaar Kusche aus Irgertsheim geht. Denn die Zähne geben einen guten Schluss auf die Gesundheit und so auf die passende Ernährung. Umgekehrt kann die richtige Ernährung zur Zahngesundheit beitragen, sogar Zahnkrankheiten wie Parodontitis verhindern oder deutlich verbessern.