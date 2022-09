Karlshuld

18:00 Uhr

Anstieg um mehr als 400 Prozent: So viel kostet Bauland in Karlshuld

Plus In den vergangenen Jahren sind die Grundstückspreise in Karlshuld explodiert, haben sich teils fast vervierfacht. Wie die Gemeinde dennoch den Traum vom Eigenheim ermöglichen will.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Noch steht das neue Baugebiet „Nähe Neuburger Straße“ in Karlshuld ziemlich am Anfang. So hat der Gemeinderat vor gut einem Monat ein erstes Strukturkonzept beschlossen, die Zufahrt mit dem Namen „Bürgermeister-Seitle-Straße“ ist bereits errichtet (wir berichteten) und als Nächstes geht es in die Bauleitplanung. Aber es wird nicht das Letzte sein und damit ist klar: Die Donaumoosgemeinde wächst – und damit ist auch Bauland heiß begehrt, nicht zuletzt weil die Lage durch die Nähe zu Ingolstadt und der A9 auf der einen und zu Neuburg auf der anderen Seite attraktiv ist, vor allem für Pendler. Doch die Entwicklung der Grundstückspreise lässt bei vielen Bauwilligen den Traum vom Eigenheim immer mehr platzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

