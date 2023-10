Kleidertauschparty: Wo alte Klamotten neue Besitzer finden

Plus Die Karlshulder Landjugend hat sich dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet und bei einem Aktionstag gezeigt, was man aus löchrigen Shirts und abgetragenen Jeans machen kann.

Sehr gut angenommen wurde am Samstagnachmittag der Jugendaktionstag im Haus im Moos. Die zweite Nachhaltigkeitskooperationsveranstaltung von Umweltbildungsstätte und Karlshulder Landjugend stand unter dem Motto „Alte Klamotten nachhaltig nutzen“. Dazu hatten sich die Akteure einiges einfallen lassen.

Besonders begeistert waren die rund 300 Besucher von der Kleidertauschparty der Landjugend. Wer mindestens ein Teil mitgebracht hatte, durfte sich aussuchen und mitnehmen, „was er tragen kann“, erklärte Katharina Krautmann die einfache Spielregel. Sie hatte gemeinsam mit Tina Seitle die Tauschparty federführend organisiert und freute sich besonders, dass viele junge Familien mit Kindern gekommen waren. Auf vier Tischen und zwei Kleiderständern lagen Kleidungsstücke für Frauen, ein Tisch bot Herrenkleidung und einer Kindersachen. Während die Eltern stöberten, konnte der Nachwuchs mit Barbara Rischer kleine Moorgeister aus alten Gardinenstoffen basteln.