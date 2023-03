Rekordhaushalt: Dafür gibt Karlshuld heuer Millionen aus

Plus Mit 26 Millionen Euro verabschiedet der Karlshulder Gemeinderat einen Mammuthaushalt. Das Geld fließt vor allem in Baumaßnahmen - und es braucht Kredite.

Es ist ein neuer Rekord, den der Karlshulder Gemeinderat am Montagabend aufgestellt hat. "Es war wirklich nicht leicht", sagte Bürgermeister Michael Lederer (FW), als er erneut auf die Unterlagen blickt. Darauf zu sehen ist das Zahlenwerk des Haushalts für das Jahr 2023, der knapp 26 Millionen Euro umfasst - so viel wie noch nie. Das liegt vor allem an den umfangreichen baulichen Investitionen, die die Donaumoosgemeinde heuer auf der To-do-Liste hat - und die sind teuer.

"Es ist ein totaler Rekordhaushalt, eine Summe, die für eine Gemeinde unserer Größenordnung extrem ist", sagte Kämmerer Max Seitle. Allein der Vermögenshaushalt bilde mit 12,23 Millionen das dreifache Volumen ab, als sonst üblich. "Da sieht man, wo die Reise hingeht." Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr lag er bei 6,23, 2021 bei 4,10 Millionen Euro. "Wir haben heuer umfangreiche Investitionen in der Planung", begründete Seitle die hohe Summe. Auch der Verwaltungshaushalt ist mit 13,74 Millionen Euro höher als noch im Vorjahr (12,01 Millionen Euro), wobei sich hier Einnahmen und Ausgaben trotz des Anstiegs die Waage hielten.

Mit Blick auf die Einnahmen sei insbesondere im Bereich der Steuern (Grund- und Gewerbesteuer sowie Einkommenssteuerbeteiligung) ein deutlicher Zuwachs zu verzeichnen. "Zum einen entwickelt es sich positiv und zum anderen hat der Gemeinderat sich dazu entscheiden, die Hebesätze von 300 auf 350 Prozent anzuheben", erklärte Seitle. Das meiste Geld gibt die Gemeinde mit fast neun Millionen Euro für das Personal aus, den größten Posten machen dabei die Kindertagesstätten aus. "Hier haben wir in der Planung auch die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst berücksichtigt." Massiv treffe Karlshuld auch die Energiekrise. So werden laut Seitle die Unterhaltskosten für die gemeindlichen Liegenschaften (3,72 Millionen Euro) deutlich ansteigen - dazu gehören auch die Stromkosten.

In den nächsten Jahren sind umfangreiche Maßnahmen in der Kommune geplant, "es wird massiv investiert", sagte der Kämmerer. Zu den größten und damit auch teuersten Posten gehören der Neubau des Feuerwehrgerätehauses, die Sanierung der Sport- und Mehrzweckhalle sowie der Außenumkleiden, aber auch das gemeinsame Energieprojekt mit den Stadtwerken Ingolstadt. "Extrem umfangreich" wird laut Seitle die Erweiterung der Kläranlage, die gemeinsam mit Königsmoos über die Bühne geht, sowie die Maßnahmen im Bereich der Abwasserentsorgung. Auf der Agenda stehen zudem neue Fahrzeuge für die Feuerwehren für Karlshuld und Grasheim, Umbaumaßnahmen am Rathaus, Lüftungsanlagen für die Schule sowie die Kindertagesstätten. Hinzu kommt die Gestaltung der neuen Ortsmitte, die den Bereich um Schule, Volksfestplatz sowie das Areal des ehemaligen Moorversuchsguts umfasst.

Um all das zu stemmen, spülen etwa Grundstücksverkäufe, aber auch Zuweisungen sowie Beiträge und ähnliche Entgelte Geld in die Gemeindekasse. "Aber wir werden auch gut gefördert, was ein wichtiger Bestandteil unserer Einnahmen ist", so Kämmerer Seitle. Ein kleiner Teil fließe auch aus den Rücklagen hinzu. Doch ohne Kredit geht es heuer dennoch nicht - und die Rücklagen schmelzen. "Es ist ein Haushalt, der uns sagt, dass wir sparen müssen", kommentierte Michael Lederer die Zahlen. Der Vermögenshaushalt sei enorm, aber: "Die Investitionen, die wir hier tätigen, sind für die Zukunft sehr wichtig, wir bilden Vermögen für die Gemeinde." Aus seiner Sicht müsse mit Blick auf die Entwicklung der Inflation auch jetzt gebaut werden. "Dass es billiger wird, wage ich angesichts der aktuellen Lage zu bezweifeln."

Die Freien Wähler stimmten der Haushaltssatzung zu, "wir gehen so mit", sagte Fraktionssprecherin Bianca Glöckl. Die Kommune gehe viele wichtige Investitionen an. "Trotzdem müssen wir künftig genau schauen, wo wir sanieren und was man vielleicht auch noch schieben kann." Der spitze Bleistift müsse in den kommenden Jahren zwingend angesetzt werden, so Glöckl.

Rita Schmidt, Sprecherin der CSU-Fraktion, bezeichnete den Karlshulder Haushalt für das laufende Jahr als "große Herausforderung". Mit knapp 26 Millionen Euro "kommen wir an die Grenzen unserer Leistungsfähigkeit". All diese Maßnahmen könne man nur mit einer Verschuldung bewerkstelligen "und wir müssen alles daransetzen, diese Schulden zügig wieder abzubauen, um auf einen soliden Haushalt zurückzukommen", betonte Schmid. Denn im Jahr 2024 werde die Verschuldung bei 16,4 Millionen Euro liegen.

Die Fraktion der Unabhängigen Karlshulder (DUK) schloss sich dem Gesagten an, es gebe nichts hinzuzufügen. "Man muss jetzt in den sauren Apfel beißen und durchziehen", sagte Sprecher Wolfgang Tarnick. Am Ende stimmte das Gremium geschlossen für den Rekordhaushalt.