Bierfahrer verliert Kästen: 5000 Euro Schaden

Ein Lastwagenfahrer fuhr bei Kinding in einen Kreisverkehr - da öffnete sich die Bordwand des Anhängers und ein Großteil der geladenen Bierkästen fiel auf die Straße.

Am Dienstag gegen 11.10 Uhr fuhr ein 61-jähriger Lastwagenfahrer aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach die Staatsstraße 2228 von Enkering kommend in Richtung Beilngries. Auf Höhe Kinding fuhr er in den dortigen Kreisverkehr ein. Hierbei öffnete sich die rechte Bordwand und ein Großteil der geladenen Bierkästen fiel auf die Fahrbahn. Ob es sich bei der Ursache für das Öffnen der Bordwand um einen technischen Defekt oder um fehlerhafte Ladungssicherung handelte, wird derzeit ermittelt, berichtet die Polizei. Der Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn wurde durch die Straßenmeisterei und die Feuerwehr Kinding freigemacht und gereinigt. (AZ)

