Kipfenberg

14:40 Uhr

Polizei: Angebrannte Pizza löst Feuerwehreinsatz aus

Am Wochenende musste die Feuerwehr in Kipenberg ausrücken.

Am Wochenende musste die Feuerwehr in Kipfenberg zu einem Einsatz ausrücken, weil sich in einem Mehrfamilienhaus Rauch entwickelt hatte. Was Pizza damit zu tun hat.

Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Kipfenberg wurden am Sonntag gegen 2 Uhr durch piepende Rauchmelder aus ihrer Nachtruhe gerissen und verständigten daraufhin den Notruf. Beamte der Polizei Beilngries, die sich zufällig in Kipfenberg auf Streifenfahrt befanden, trafen schon kurz nach Eingang des Notrufs ein, heißt es im Polizeibericht. Nachdem sie im Flur des Anwesens bereits Qualm wahrnehmen konnten, fackelten sie nicht lange, traten die betreffende Wohnungstüre ein und brachten den in der Wohnung befindlichen, schlafenden 20-Jährigen nach draußen. Polizei: Ein Mann hat seine Pizza im Ofen vergessen Ursache war eine verbrannte Pizza, die der 20-Jährige offensichtlich im Ofen vergessen hatte. Die Freiwillige Feuerwehr Kipfenberg lüftete das Anwesen und verschalte die Wohnungstüre. Der 20-Jährige wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. (nr)

