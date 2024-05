Mehr als 2000 Besucher beim Donaumooserlebnis

Plus Spannende umweltpädagogische Experimente, Handwerkermarkt und Lagerfeuer locken zahlreiche Menschen zum Haus im Moos in Kleinhohenried. Vor allem Familien haben Spaß.

Zahlreiche umweltpädagogische Bastelangebote, von der Lehm- bis zur Kräuterwerkstatt, von Nistkästen über Moosgeister bis zu torffreien Pflanztöpfchen oder Samenpapier, haben am Wochenende mehr als 2000 Besucher ins Donaumoos nach Kleinhohenried zum Donaumooserlebnis gelockt. Das ganze Wochenende strömen vor allem Familien auf das Gelände des Freilichtmuseums und in die Umweltbildungsstätte Haus im Moos.

Im handgetriebenen Holzkarussell ließen es sich die Kinder gut gehen, am besten frisch geschminkt.

Wenn Martin Hinder die Vorhänge seines Bauchladentheaters öffnet, bekommt er Hunger. Großen Hunger – doch den können die gutgemeinten Ratschläge seines engagierten Publikums nicht stillen. „Da drüben wachsen Gänseblümchen, die kann man essen“, ruft ihm ein Kind zu, ein anderes rät ihm zu Klee, eine Mutter bietet Kaugummi an. Doch der Bauchladentheatermann hat Hunger auf Geschichten, spannende Geschichten, die ihn so richtig satt machen, wenn er sie erzählt.