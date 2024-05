Die Invasion der Störche: Enormer Zuwachs an Nestern im Landkreis

Plus Insgesamt 57 Standorte sind im Landkreis gemeldet, der Platz reicht langsam nicht mehr aus. Schrobenhausen wird endgültig zur „Storchen-City“. Hausbesitzer lassen Nester von Kaminen entfernen.

Einen eklatanten Zuwachs gibt es bei den Weißstörchen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Jetzt sind bereits 57 besetzte Standorte in Neuburg-Schrobenhausen gemeldet worden. 25 Brutpaare haben sich für Schrobenhausen entschieden, dort bauen die Störche auf alle möglichen und unmöglichen Dachplätze ihre Nester.

Von der „Storchen-City“ Schrobenhausen ist bereits die Rede. Bürgermeister Harald Reisner weiß nicht so recht, was er mit diesem Ruhm anfangen soll. Er freue sich immer über den Glücksbringer Storch, „aber langsam wird es doch zu viel“. Es gebe Hausbesitzer, die über die Sommergäste auf dem Dach nicht erfreut seien.