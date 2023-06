Die Burschen und Mädchen feiern in Klingsmoos "ein gigantisches Fest"

Mit einem großen Fest-Wochenende hat der Burschen- und Mädchenverein in Klingsmoos sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Beim Festzug waren 47 Gruppen mit dabei.

Schwingende Fahnen, schmucke Burschen, hübsch herausgeputzte Festdamen und Goaßlschnalzer boten ein buntes Bild, als sich der Festzug zum 100-jährigen Gründungsfest des Katholischen Burschen- und Mädchenvereins (BMV) mit 47 Gruppen, davon drei Kapellen, durch Klingsmoos bewegte.

Jugendpfarrer Florian Stadlmayr sprach das Segensgebet über der Fahne. Foto: Andrea Hammerl

Am Sonntag fand in Klingsmoos die Fahnenweihe statt

Der Sonntag war krönender Abschluss des dreitägigen Fests und zugleich Höhepunkt mit Fahnenweihe. „Die Fahne trägt mit Herz, Anker und Kreuz drei wichtige christliche Symbole, die für Liebe, Hoffnung und Glaube stehen - Euer Erkennungszeichen soll euch Schutz geben“, sagte Jugendpfarrer Florian Stadlmayr beim Festgottesdienst mit 600 bis 700 Besucherinnen und Besuchern, ehe er die restaurierte Vereinsfahne segnete. Sie stammt aus dem Gründungsjahr 1920 und ist der ganze Stolz der Burschen und Madln. „Ihr steht für Toleranz“, hat Stadlmayr recherchiert, „das gefällt mir“.

Fahnenbraut Lena Mayr (am Mikro) brachte ein Fanhenband. Foto: Andrea Hammerl

Toleranz bedeute, jeden Menschen so anzunehmen, wie er ist – was zutiefst christlich sei. „Die Würde des Menschen ist unantastbar, niemand darf über die eines anderen Menschen entscheiden oder richten“, unterstrich er. Die Kirche habe hier Fehler gemacht, denke nun aber um, sodass er sagen könne: „Zum Glück darf ich in dieser Kirche Priester sein.“ Vier Bänder verliehen nach der Fahnenweihe der Festausschuss, Fahnenbraut Lena Mayr, der Patenverein und der Jubelverein selbst.

Das Fest in Klingsmoos musste mehrfach verschoben werden

„Ich bin nicht nur heute Festleiter, sondern schon seit fünf Jahren“, spielte Marco Stemmer scherzhaft auf die mehrfache Terminverschiebung an und dankte seinen Mitstreitern für deren langes Durchhaltevermögen. „Was mit der Wiedergründung vor zwölf Jahren als Initiative von vier Freunden begonnen hat, hat sich zu einem Verein entwickelt, der aus dem Ort nicht mehr wegzudenken ist“, meinte er, was ihn als Gründungsvorsitzenden sehr glücklich mache. Die Fahne stehe für den Zusammenhalt der Mitglieder, aber auch derer, die den Verein gegründet und am Leben erhalten hätten. Es gäbe leider kaum Aufzeichnungen aus den Anfangsjahren, erzählte Vorsitzender Tobias Wäcker, aber das verbindende Element, die Fahne, sei über 100 Jahre weitergegeben worden - „und begleitet uns hoffentlich weitere 100 Jahre“. Dass die aufwendige Restaurierung möglich war, sei vielen Klingsmoosern zu verdanken, die spendeten, als die Burschen und Mädchen von Haus zu Haus zogen, um Festeinladungen zu verteilen und um Spenden für die Fahne zu bitten.

Fahnenjunker Peter Berger schwang trotz widriger Windverhältnisse die restaurierte und frisch gesegnete Fahne des Katholischen Burschen- und Mädchenvereins Klingsmoos gekonnt. Foto: Andrea Hammerl

Beim Jubiläum herrschte bestes Wetter in Klingsmoos

Bürgermeister Heiner Seißler hatte seine Aufgabe erfüllt – die Sonne lachte dem Jubelverein, der dem Schirmherrn zum Dank einen grünen Schirm mit Vereinsaufschrift überreichte. Seißler lobte das hohe Engagement des Vereins, der trotz des hohen Alters „sehr lebendig“ sei. Wie gut verankert er in der Gemeinde ist, sei schon daran zu erkennen, wie viele Helferinnen und Helfer sich für das rundum gelungene Fest gefunden hatten.

Stellvertretende Landrätin Rita Schmidt sprach von einem „gigantischen Fest“. Engagierte junge Menschen seien ein Gewinn für jede Gemeinde. „Ihr leistet einen wichtigen Beitrag zum Gemeindeleben“, sagte sie, „ein solches Fest bringt Menschen in ungezwungener Atmosphäre zusammen, das stärkt Gemeinschaft, Zusammenhalt und Traditionspflege“. Bezirksrätin Martina Keßler meinte, im Donaumoos werde die Traditionspflege praktisch gehandhabt, nämlich in Verbindung mit Spaß. Die Dorfjugend rufe nicht gleich nach der politischen Gemeinde, sondern handele selbst – auch aus christlichem Selbstverständnis heraus. Niklas Mühlpointner vom Patenverein, dem Katholischen Burschenverein Grimolzhausen, betonte die Verbundenheit, die schon Jahrzehnte bestehe und versicherte, die Klingsmooser könnten sich auf die Burschen aus Grimolzhausen verlassen. Eine Gemeinde ohne Vereine wollte sich Bürgermeister Rainer Link aus der Partnergemeinde Hergenfeld nicht vorstellen, Vereine wie der BMV seien „eine Brücke zwischen traditionellem Brauchtum und moderner Gesellschaft“.

Die ersten Abende hatten ganz im Zeichen von Party und Musik gestanden. Die Rocknacht namens „Burschencup“ am Freitag hatte bis in die frühen Morgenstunden die Erde rund ums Zelt erbeben lassen, und am Samstagabend brachte die Band Gewaltig das Publikum im Zelt auf die Bänke. Draußen sorgten Weinbar und Weizenrondell sowie Süßwarenstand schon fast für Volksfeststimmung.