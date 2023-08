Auf Volksfesten darf das Wasser nicht zum Luxusgut werden

Plus Am Freitag beginnt der Barthelmarkt. Auch dieses Jahr wurde über den Bierpreis gesprochen. Zu viel kostet allerdings der Liter Mineralwasser.

Ein Liter Mineralwasser darf nicht so teuer wie Apfelschorle oder Limonade sein. Auf dem Barthelmarkt kostet der Liter alkoholfreie Getränke dieses Jahr 8,40 Euro. Das sind immerhin drei Euro weniger als die Maß Bier. Mitten im Sommer, bei Hitze und voraussichtlich ausschweifenden Bierkonsum müssen Besucher und Besucherinnen tief in die Tasche greifen.

Horrende Preise für Wasser zahlen viele Volksfestbesucher schon seit Jahren. Auf dem Neuburger Schloßfest war die Limonade günstiger als das Wasser. Auf dem Münchner Oktoberfest muss man heuer mindestens einen 10-Euro-Schein hinlegen, um an den Liter Mineralwasser zu kommen. Der Oberbürgermeister der Stadt München sieht diese Entwicklung kritisch. Diese Preise könne er "beim besten Willen nicht nachvollziehen", sagte der SPD-Politiker der Münchner Zeitung tz. Die Wiesn findet erst im September statt. Am kommenden Wochenende feiern die Menschen aus dem nördlichen Oberbayern in Oberstimm bei hohen Temperaturen. Zwischen der zweiten und der dritten Maß Bier würde ein Wasser vielen Volksfestgängern sicherlich nicht schaden - aber 8,40 Euro.

