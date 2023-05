Bei der Wärmewende hat Neuburg ein Ass im Ärmel

Plus Neuburg könnte die Wärmewende innovativ angehen und hat eine bisher ungenutzte Wärmequelle. Diesen Aspekt beleuchtet Barbara Wild in ihrem Kommentar.

Die Zeit drängt, soviel ist klar. 2024 wird es ein Gesetz geben, dass das Heizen aus regenerativer Quelle bei Neuinstallationen quasi zur Pflicht erhebt. Doch es kann keinesfalls die Lösung sein, dass sich nun jedermann eine Wärmepumpe vor die Tür stellt und alles weitergeht wie bisher. In den Altstadthäusern in Neuburg wird es damit beispielsweise angesichts der Bausubstanz keinesfalls so kuschelig wie gewünscht. Gemeinden, Städte und Landkreise müssen in größeren Dimensionen denken. Neuburg und die Region hat für die Wärmewende vor Ort ein echtes Ass im Ärmel.

Die Donau – in den vergangenen Jahren eher als Gefahrenquelle für Hochwasser oder als zu überwindendes Hindernis betrachtet – bietet der Region eine einmalige Chance. Denn sie fließt immer – Tag und Nacht, im Winter wie im Sommer. Die Staustufen erzeugen bereits soviel Strom, dass es für den gesamten Bahnbetrieb in Bayern reicht. Und die Donau hätte noch mehr zu geben: Wärme. Diese Vision zielstrebig zu verfolgen, ergibt Sinn.

