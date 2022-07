Der Lärm des Taktischen Luftwaffengeschwaders in Neuburg geht so manchem Anwohner auf die Nerven. Doch der Lärm ist wichtig, gerade in diesen Zeiten.

Wenn der Deutsche eine Sache beherrscht, ja fast schon perfektioniert hat, dann ist es Meckern. Ideales Beispiel sind Baustellen. Der Deutsche meckert über die schlechte Straße. Dann wird sie saniert, wofür Sperrungen und Umleitungen meist vonnöten sind, und was passiert: Es wird genörgelt. Und das können auch die Neuburger hervorragend, vor allem, wenn es um den Fluglärm geht, den das Taktische Luftwaffengeschwader 74 verursacht. Natürlich, Lärm ist nicht schön. Er nervt, ist unangenehm und belastet. Aber der Lärm, den die Eurofighter verursachen, ist wichtig, gerade in diesen Zeiten, in dem Frieden alles andere als selbstverständlich ist. Denn er bedeutet, dass für den Ernstfall geübt wird. Eine hochkomplexe Maschine wie den Eurofighter zu fliegen, verlangt dem Piloten einiges ab, sowohl körperlich als auch geistig – und dafür muss er trainieren, und das kann er schlichtweg nicht am Boden. Fluglärm in Neuburg: Nörgeln ist immer bequemer Doch es ist nicht nur die Nörgelei, die der Deutsche beherrscht. Er wälzt sich gerne auch Doppelmoralen. Wurden Soldatinnen und Soldaten vor wenigen Monaten noch belächelt, haben sie plötzlich einen völlig neuen Stellenwert in der Öffentlichkeit – und traurigerweise brauchte es dafür einen Krieg. Es ist also interessant, dass sich die Bürgerinnen und Bürger auf der einen Seite Sicherheit wünschen, aber nicht bereit sind, denjenigen, die im Ernstfall dafür sorgen, den nötigen Raum zu gewähren. Nörgeln ist halt doch immer einfacher.

