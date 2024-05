Mehr Väter in Elternzeit – doch zur Gleichberechtigung ist es ein weiter Weg

Plus Immer mehr Männer gehen in Elternzeit, auch im Raum Neuburg - eine erfreuliche Entwicklung. Doch der Weg zur Gleichberechtigung ist weit, für beide Geschlechter.

Männer fühlen sich mehr und mehr mitverantwortlich für die Kindererziehung und gehen in Elternzeit, auch im Raum Neuburg. Diese Entwicklung ist nur zu begrüßen. Wenn sich ein solcher Schritt mit dem Job und der familiären Finanzplanung vereinbaren lässt, bietet er im Grunde nur Vorteile.

Väter bauen eine intensivere Beziehung zu ihrem Kind auf und legen gerade im ersten Lebensjahr den Grundstein für eine tiefe, lebenslange Bindung. Die Männer entlasten ihre Partnerinnen und bringen mehr Wertschätzung für die häusliche Arbeit entgegen, was nicht nur den familiären Zusammenhalt, sondern auch die Partnerschaft stärkt.