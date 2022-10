PFC-Belastung: Bundeswehr verhält sich "beschämend und ernüchternd"

Plus Seit zehn Jahren beschäftigt sich die Bundeswehr mit der PFC-Belastung am Nato-Flugplatz in Neuburg-Zell. Doch das Verhalten der Verantwortlichen gibt zu denken.

Es gibt zu denken, wie sich die Vertreter der Bundeswehr, die sich um die PFC-Belastung auf und rund um den Fliegerhorst in Neuburg-Zell kümmern sollen, verhalten. Dabei geht es nicht um die in Neuburg dienenden Soldaten. Bearbeitet wird der Sündenfall vom Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen. Wobei „bearbeitet“ sich in dieser Angelegenheit als überaus dehnbarer Begriff herausstellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen